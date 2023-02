Bentornato Wijnaldum, UFFICIALE: sorpresa Mourinho per Roma-Cremonese

Bentornato Wijnaldum, sorpresa Mourinho per Roma-Cremonese. Ecco la decisione dello Special One per il centrocampista olandese

Finalmente lo possiamo dire, bentornato Wijnaldum. Il centrocampista olandese, per la prima volta, si vede all’Olimpico. Mourinho infatti lo ha portato in panchina per la sfida contro la Cremonese di questa sera, una sfida che ha un sapore importante per quello che potrebbe essere il vero acquisto della Roma in questa sessione di mercato.

Pochi minuti in campo, per lui, alla prima giornata di campionato contro la Salernitana. Poi lo stop per l’infortunio e il lungo recupero. Nei giorni scorsi ha lavorato con il gruppo e c’era tanta attesa per capire quale sarebbe stata la decisione di Mourinho. E la distinta della gara di stasera ha dato la risposta: in panchina il centrocampista ex Psg che Pinto, secondo le indiscrezioni, vorrebbe tenere anche la prossima stagione.

Bentornato Wijnaldum, adesso il debutto

Nessuno vuole affrettare i tempi, nessuno vuole essere imprudente. Ma c’è attesa per il nuovo debutto del calciatore, quello all’Olimpico. E non sappiamo se Mou deciderà di farlo giocare stasera, anche se appare difficile che possa scendere in campo.

Ma la notizia rimane importante, bellissima, di quelle che possono dare una svolta alla stagione della Roma. Sì, perché un Wijnaldum in più, in mezzo al campo, che Mou non ha mai avuto in questo campionato, potrebbe aiutare a raggiungere gli obiettivi. Sì, bentornato Gini. Qui, infine, le formazioni ufficiali della partita di questa sera.