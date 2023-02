Calciomercato Roma, Pinto sfida la Juventus: “Profilo di altissimo livello”

Calciomercato Roma, in attesa delle parole di Tiago Pinto sulla sessione invernale si anticipano diversi scenari per i prossimi mesi

La sessione di calciomercato di riparazione ha visto la Roma effettuare due operazioni in entrata, altrettante le cessioni in prima squadra per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso parlerà nei prossimi giorni della sessione invernale appena conclusa, ma gli scenari di mercato impongono anche di guardare ai prossimi mesi. Alla finestra per il portoghese c’è la sfida con la Juventus in Serie A, ecco le parole del direttore sportivo sull’oggetto del desiderio, non solo dei giallorossi.

La Roma è chiamata a dare risposte sul campo dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, patita per mano della Cremonese. la squadra grigiorossa, ultima e senza vittorie finora in Serie A, dopo il Napoli agli ottavi ha avuto la meglio anche dei giallorossi allo stadio Olimpico. La compagine lombarda, guidata da Davide Ballardini, ha centrato una storica semifinale di Coppa Italia. Mentre la Roma abbandona la competizione con un cammino che poteva, e doveva, essere più agevole almeno fino all’atto finale. Della prestazione dei suoi e non solo, ha parlato il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta. Il dirigente dei grigiorossi è intervenuto nella diretta Twich di TV PLAY su Calciomercato.it .

Calciomercato Roma, Giacchetta (ds Cremonese) su Carnesecchi: “Portiere top”

Il ds della Cremonese è tornato sulla semifinale di Coppa Italia centrata a sorpresa all’Olimpico contro la Roma. Sul cammino dei suoi in Coppa Italia: “La classifica dice che siamo ultimi, ma guardate le gare in Coppa Italia. Non ci sentiamo inferiori a nessuno sulla qualità e sulle capacità.”

Oltre a rilanciare le ambizioni dei grigiorossi in ottica salvezza, sabato la sfida importantissima contro il Lecce, Giacchetta ha parlato anche di calciomercato. Sollecitato sul futuro di Marco Carnesecchi, portiere in prestito dall’Atalanta, è così intervenuto: “Parliamo di un profilo di altissimo livello, è al suo primo campionato di Serie A ed ha bisogno di fare questa esperienza che sta facendo.” Il calciatore è entrato nei radar della Roma e della Juventus per il prossimo futuro, ancora il ds: “Lui sarà uno dei portieri top del nostro campionato, su questo non c’è dubbio. Io credo che chiunque delle big che punti gli occhi su di lui faccia sicuramente bene.“