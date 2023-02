Calciomercato Roma, colpo di scena Juventus: ritorna in Serie A

Calciomercato Roma, colpo di scena Juventus: i bianconeri tengono d’occhio il giocatore che nonostante le buone prestazioni rimane sul mercato

Il calciomercato, nonostante sia chiuso, non va mai in vacanza. Anzi, adesso, si cominciano a preparare le trattative per la prossima stagione, quelle in estate, quando i club sono chiamati ad intervenire per rinforzare la propria rosa.

E la Roma lo farà, si spera. Anche perché ieri sera Pinto prima della partita contro la Cremonese, in una notte difficile per i tifosi giallorossi, non s’è detto soddisfatto di quello che è riuscito a fare a gennaio. Avrà modo di farsi perdonare, soprattutto se riuscirà a chiudere qualche colpo importante. Uno di questi potrebbe essere Rodrigo De Paul, accostato ai giallorossi nel corso di questi mesi, che sta ritrovando fiducia all’Atletico Madrid. Ma nonostante questo, secondo todofichajes.com, i Colchoneros ascolteranno delle offerte alla fine dell’anno.

Calciomercato Roma, la Juventus non molla De Paul

E una di queste potrebbe arrivare dalla Juventus, che a quanto pare non ha mai mollato il giocatore argentino che in Spagna è arrivato dall’Udinese. Dalla Spagna, inoltre, sono convinti che De Paul accetterebbe volentieri il trasferimento in Italia, anche se, anche l’Arsenal, è sulle sue tracce.

E la Roma? La Roma potrebbe anche rientrare in questa operazione, soprattutto se Pinto riuscisse a trovare quelle forze economiche che servirebbero per affondare il colpo. In base alle ultime indiscrezioni per centrarlo servirebbero almeno 35 milioni di euro che sarebbero poi i soldi che Pinto vorrebbe per Zaniolo. Certo, Zaniolo, a giugno, andrà a 12 mesi dalla scadenza di contratto e se inoltre non giocherà nei prossimi mesi non sembra proprio poter riuscire a portare questo tesoro. Magari con due tre cessioni – e ci mettiamo in mezzo anche Karsdorp – la situazione potrebbe cambiare. Ma il colpo non rimane comunque facile.