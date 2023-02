Calciomercato Roma, addio Pinto: come stanno le cose

Il general manager della Roma in questa finestra invernale di calciomercato non ha effettuato molti colpi in entrata e in uscita

Il calciomercato invernale si è concluso pochi giorni fa con la Roma che quasi al gong ha consegnato in Lega il contratto di Diego Llorente. Il difensore centrale arriva dal Leeds per andare a completare il reparto arretrato dei giallorossi, che fino ad ora è rimasto sguarnito di interpreti. I centrali presenti in rosa sono solo quattro, ma Marash Kumbulla non è mai entrato nelle gerarchie di José Mourinho.

Lo Special One, infatti, ha utilizzato sempre e solo Roger Ibanez, Gianluca Mancini e Chris Smalling, con qualche rara apparizione per l’albanese. Per l’attacco, invece, è arrivato Ola Solbakken a zero, approdato nella Capitale a inizio 2023 con il Bodo/Glimt che non ha concesso il nulla osta per farlo partire prima. Per il centrocampo, il vero rinforzo è Gini Wijnaldum, che fino ad ora è stato indisponibile per un infortunio. L’olandese torna finalmente a disposizione dello Special One dopo lo stop di agosto.

In uscita sono stati fatti due movimenti. Si tratta di Eldor Shomurodov e Matias Vina, che sono partiti in prestito rispettivamente per lo Spezia e per il Bournemouth. Al secondo si sarebbe dovuto unire anche Nicolò Zaniolo, ma l’iniziale rifiuto del numero 22 ha bloccato la trattativa.

Calciomercato Roma, Camelio: “Pinto non voleva dare nessuno in prestito”

La strategia adottata dal general manager della Roma è stata criticata da Enrico Camelio in diretta a TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it. Il giornalista ha puntato il dito contro il portoghese, reo di aver fatto partire Shomurodov e Vina solo a titolo temporaneo.

Proprio di questi due affari il giornalista ha parlato in diretta affermando: “Pinto ha detto che i giocatori in prestito non sarebbero partiti. Poi invece ha fatto partire Shomurodov e Vina in prestito. Ha scaricato Zaniolo e Karsdorp per pagargli lo stipendio e non utilizzarli“. Infine, Camelio ha dato anche un’importante notizia sul futuro del general manager: “Probabilità di un addio? Attenzione. Opzione vicina alla realtà. Ci sono delle possibilità che lasci la Roma“.

