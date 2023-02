Juventus-Roma, il doppio ex fa saltare il banco: lo prendono gratis alla fine della stagione. Ecco quello che potrebbe succedere a giugno

Tiago Pinto, ai microfoni di Mediaset prima della partita contro la Cremonese che si è giocata ieri sera all’Olimpico, s’è detto non contento del mercato di gennaio. Almeno, ha confermato il gm, rispetto a quello che è successo la scorsa estate. Ci sta, ovviamente. Ecco perché si pensa da subito a giugno, quando ci sarà il tempo per programmare i possibili colpi.

Uno di questi, almeno stando alle indiscrezioni di questi mesi, potrebbe essere in difesa. Con la Roma che un obiettivo in mente ce lo ha da tempo, vale a dire Ndicka, difensore francese dell’Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto, e con possibilità quasi nulle di allungare il suo accordo con i tedeschi. Un nome che fa gola a Pinto ma non solo a lui. Si è parlato anche della Juve nel corso degli ultimi mesi e dalla Francia adesso, il portale Score, svela che ci potrebbe essere un altro interesse.

Juventus-Roma, anche il Marsiglia vuole Ndicka

Sì, anche il Marsiglia, che a gennaio si è rinforzato e anche alla grande prendendo Malinovskyi dall’Atalanta e Ounahi dall’Angers, starebbe pensando alle prestazioni di Ndicka per la prossima estate. Il sito transalpino sottolinea, inoltre, come non sembrano esserci possibilità per il club tedesco di trovare un accordo.

Insomma, il colpo a zero fa gola a tanti. A molti diremmo. Con Pinto che però ci ha messo gli occhi addosso da diverso tempo e che potrebbe chissà, magari cercare un affondo in maniera anticipata per bruciare la concorrenza. Difficile, ovviamente, anche perché Ndicka si prenderà tutto il tempo possibile per decidere la sua prossima destinazione. Con una nuova squadra, quella allenata da Tudor, pronta a afre lo scherzetto a tutte le altre.