Roma-Empoli, Mourinho corre ai ripari: novità tra i convocati

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta interna contro la Cremonese allo stadio Olimpico. La squadra allenata da Davide Ballardini, ultima in Serie A e senza vittorie, è riuscita a vincere per 2-1 in casa dei giallorossi. Sconfitta che ha eliminato la Roma dai quarti di finale della Coppa Italia, i grigiorossi hanno trovato una storica qualificazione alle semifinali del trofeo nazionale. In vista del ritorno in campo, sabato contro l’Empoli di Zanetti, José Mourinho può riservare una sorpresa tra i convocati.

La Roma è chiamata al pronto riscatto dopo quanto successo ieri sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ha gettato alle ortiche la possibilità di arrivare fino in fondo in Coppa Italia, venendo sconfitta dalla Cremonese tra le mura amiche. Il cammino nella coppa nazionale si ferma ai quarti di finale, decisiva una prova troppo insufficiente condita da gravi errori in tutti i reparti. Tra i peggiori in campo, autore anche di un autogol, c’è senza dubbio il terzino destro Zeki Celik. Il laterale turco si è reso protagonista di una pessima prova, e può ridisegnare da subito una nuova sorpresa tra le prossime convocazioni della Roma.

Roma-Empoli, Mourinho corre ai ripari in corsia: possibile il reintegro di Karsdorp

Il turco ha fatto rimpiangere ieri sera Rick Karsdorp, terzino destro olandese ancora ai margini delle scelte di José Mourinho. Il numero 2 della Roma non è tornato in campo in gare ufficiali dopo quanto successo in casa del Sassuolo, ma a gennaio non si è trovata una soluzione definitiva per il suo addio.

Il laterale olandese però potrebbe tornare a sorpresa in campo nella seconda metà di stagione. Lo stesso José Mourinho aveva aperto le porte al suo ritorno in squadra, a condizione che arrivassero le scuse del calciatore stesso. Ora, secondo quanto riportato dal sito Forzaroma.info, la convocazione del numero 2 giallorosso potrebbe essere dietro l’angolo. Rick Karsdorp potrebbe infatti essere convocato contro l’Empoli e ritrovare almeno la panchina in una gara molto importante per la squadra giallorossa.