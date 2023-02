Zaniolo, il futuro in meno di 24 ore: Mourinho deve decidere

Zaniolo, il futuro del numero 22 in meno di 24 ore. Mourinho deve decidere. Anche se le indicazioni arrivate lasciano poco spazio a ripensamenti

Ieri Zaniolo ha mandato una lettera all’Ansa. Dove ha riaperto le porte alla Roma. E dentro la società giallorossa hanno letto quello che il numero 22 ha scritto ma per il momento, di aperture, non ce ne sono state. Sì, secondo il Corriere dello Sport i Friedkin hanno accolto con indifferenza l’appello di Nicolò.

Anche perché mai s’è letta la parola “scusa”. Il giocatore ha solamente esposto la sua versione dei fatti. Ma quella parolina magica, che forse avrebbe potuto far avere una reazione diversa alla proprietà, non c’è stata. E oggi, inoltre, è un giorno importante, perché Mourinho entro le 24 delle consegnare la lista Uefa.

Zaniolo fuori dalla lista Uefa?

Al momento tutte le indicazioni portano ad una sola cosa: secondo la Gazzetta dello Sport il rischio che Zaniolo rimanga fuori è altissimo. Anche perché i Friedkin nei giorni scorsi hanno detto che lui è fuori dal progetto tecnico. Tornerà ad allenarsi a Trigoria il giocatore. Ma lo farà da solo, almeno per un paio di settimane, a degli orari diversi da quelli dei compagni di squadra.

Inoltre, svela ancora il quotidiano rosa, Zaniolo sarebbe stato isolato dai senatori del gruppo. E lo stesso giocatore sarebbe stato scosso dal fatto che sarebbe stato tolto il suo nome e la sua foto dall’armadietto dentro il centro sportivo della Roma. Insomma, la situazione è quella che è. Tesa. Infine, ma non meno importante, anche il ct della Nazionale Roberto Mancini sta seguendo la situazione. Non dimentichiamo che l’attuale selezionatore è stato uno dei primi a credere alle potenzialità del giocatore. Ma in questo modo la convocazione non si può nemmeno prendere in considerazione.