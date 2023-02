Calciomercato Roma, nuovo ribaltone: salta la firma

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano importanti novità che potrebbero coinvolgere indirettamente anche i giallorossi.

Da pochi giorni si è chiusa una sessione invernale di calciomercato che è stata monopolizzata in casa Roma soprattutto dalle vicende inerenti Nicolò Zaniolo, che alla fine è rimasto nella Capitale dopo un lungo tira e molla protrattosi per diverso tempo.

La mancata partenza dell’esterno offensivo italiano ha impedito un affondo importante per Ziyech, per il quale il Psg aveva praticamente battuto la concorrenza prima dei clamorosi problemi “burocratici” riscontrati a poche istanti dal gong. Le corsie esterne, comunque, dovranno essere puntellare in maniera intelligente da Tiago Pinto. Alla fine il caso Karsdorp è rientrato, ma non è escluso che si possano materializzare nuove puntate di una telenovela che va avanti da settimane. Tuttavia anche la corsia mancina impone valutazioni serie. Con il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre, sull’out mancino gravitano all’occorrenza Zalewski ed El Shaarawy. Per offrire a Mou maggiori soluzioni, però, il GM della Roma potrebbe anche affondare il colpo per un terzino sinistro “puro”.

Calciomercato Roma, scelta fatta: così si libera Bensebaini

Come riferito da asromalive.it, uno dei nomi entrati in orbita giallorossa è quello di Bensebaini. L’esterno di piede mancino del Borussia Mönchengladbach ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Il classe ’95, infatti, è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che, stando a quanto riferito dalla BILD, non dovrebbe essere rinnovato. Sebbene negli ultimi giorni il ds del Borussia abbia esternato il proprio desiderio di far tutto il possibile per trattenere Thuram e Bensebaini, la sensazione è che entrambi i calciatori abbiano ormai preso in seria considerazione l’idea di cambiare aria.

Bensebaini potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per diversi club di Serie A alla ricerca di un innesto con cui rimpolpare la propria batteria di esterni. In passato il profilo dell’algerino era stato accostato anche a Juve ed Inter. Staremo a vedere quello che succederà.