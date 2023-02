Calciomercato Roma, Modric in attesa: dubbio Real

Il calciatore del Real Madrid, accostato alla Roma nel corso del calciomercato, potrebbe lasciare il club spagnolo nei prossimi mesi

La Roma in questa finestra di calciomercato non ha potuto muoversi liberamente per rinforzare la rosa a disposizione in questa stagione a causa dei paletti imposti dalla Uefa. Tiago Pinto ha dovuto muoversi tra le regole dell’organo calcistico europeo per cercare di evitare sanzioni che potessero penalizzare ancora di più la società. Per questo ha cercato di non alzare il monte ingaggi e avere un segno positivo tra entrate e uscite.

nonostante questo, però, i tifosi giallorossi hanno potuto sognare anche in questo primo mese del 2023, con i tanti nomi che sono stati accostati alla squadra. Il primo su tutti è stato quello di Luka Modric, che sembra vicino a lasciare il Real Madrid. Ormai il croato è alla fine della sua carriera e il suo futuro nella rosa dei Blancos è in bilico. I tanti acquisti di giovani talenti, infatti, hanno minato la sicurezza di restare del giocatore.

Per questo, una delle squadre papabili per il suo futuro è proprio la Roma, con Mourinho che sarebbe pronto ad abbracciarlo per migliorare la sua situazione a centrocampo. La linea mediana è uno dei reparti che avrebbero bisogno di essere rinforzati con la qualità che, tolti Cristante e Matic, viene un po’ a mancare. Per questo, il nome di Modric potrebbe ingolosire lo Special One.

Calciomercato Roma, Modric in dubbio al Real Madrid

Per questo motivo ci cono state molte voci sul futuro di Luka, che potrebbe cambiare aria nel prossimo futuro. Come riporta El Chiringuito Tv, la sua permanenza nel Real Madrid è il dubbio più grande.

Attualmente, la sua continuità nella rosa è in dubbio e per questo motivo i dirigenti stanno prendendo tempo prima di rinnovare il suo contrato. Nonostante questo, l’ex Tottenham sta aspettando un’offerta del Real Madrid per continuare la sua carriera nel club che lo ha reso grande e gli ha permesso di vincere un pallone d’oro.