Dalla Juventus all’Inter, la conferma: il colpo a zero è servito

L’allenatore dei nerazzurri ha messo nel mirino uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus, che segue il giocatore da diverso tempo

L’Inter ha intrapreso da diversi anni una strada che porta alla valorizzazione della rosa. Questa ha portato alla vittoria del campionato due stagioni fa, mentre nell’annata appena passata è stato il Milan ad alzare al cielo il trofeo. I nerazzurri, per cercare di ritornare in vetta al campionato italiano, hanno effettuato un calciomercato estivo di livello spendendo circa 100 milioni per Romelu Lukaku, che invece non ha reso come speravano.

In queste prime 20 giornate di Serie A alcuni giocatori hanno dimostrato di non essere più all’altezza della squadra, con alcuni titolari che sono in procinto di lasciare la rosa. Uno di questi è Milan Skriniar, che ha intenzione di lasciare la società a parametro zero. Sulle sue tracce c’era il Paris Saint-Germain, che era vicino a prenderlo proprio in questa finestra invernale di trattative, ma è mancato l’accordo con la società milanese.

Un altro reparto che Simone Inzaghi ha intenzione di migliorare è il centrocampo. al di là degli esterni sulle fasce, al centro del reparto ci sono alcuni giocatori che si avvicinano a un età avanzata come ad esempio Henrik Mkhitaryan. L’armeno, infatti, ha 34 anni, mente Marcelo Brozovic va per i 31. Una coppia che comincia ad avviarsi verso la fine della carriera e per questo motivo l’Inter ha messo nel mirino un giovane del calcio inglese.

Dalla Juventus all’Inter: Inzaghi punta Tielemans

Si tratta di Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester City. L’ex Anderlecht è in scadenza con la squadra e ha attirato l’attenzione di diversi big club in questi mesi. Dal primo gennaio il giocatore di 24 anni è libero di trovare una nuova squadra.

Fichajes.net ha affermato che i nerazzurri hanno intenzione di migliorare la linea mediana con il belga del Leicester. Proprio la possibilità di prenderlo direttamente a zero sin da subito ha attirato l’attenzione del club di Milano che ha ripercorso le orme della Juventus. Anche i bianconeri, infatti, sono stati tanto tempo dietro al giocatore, ma poi l’affare non è stato più fatto.