Lista UEFA Roma, la decisione ufficiale su Zaniolo

La Roma ha presentato il gruppo di calciatori che prenderà parte alle competizioni europee in questa seconda parte di stagione

La Roma la scorsa stagione è tornata a vincere in Europa. La vittoria della Conference League è un trofeo storico che José Mourinho è riuscito a portare il trofeo nella Capitale dopo aver sconfitto il Feyenoord in finale a Tirana. A segnare il gol della vittoria in quell’ormai lontano 25 maggio è stato Nicolò Zaniolo, che in pochi mesi è finito fuori dalla rosa dopo aver chiesto la cessione in questo calciomercato.

Per questa annata, l’obiettivo dei giallorossi è fare bene anche in Europa League, nonostante i tanti big club che sono scesi dalla Champions quest’anno. La sorella minore della coppa dalle grandi orecchie, infatti, si è riempita di molte grandi squadre che hanno alzato significativamente il valore della competizione. Andare avanti sarà sempre più difficile, ma i giallorossi non hanno da temere nessuno.

Prossimo avversario di Dybala e compagni sarà il Redbull Salisburgo, che arriverà nella Capitale il 23 febbraio. La prima gara contro gli austriaci, infatti sarà in trasferta per i giallorossi, che sono chiamati a una grande prestazione per ricominciare al meglio la cavalcata nelle coppe della Uefa. In campionato, poi, l’obiettivo finale è approdare in Champions League, che segnerebbe un miglioramento netto della società rispetto agli anni passati.

Roma, presentata la lista Uefa

Proprio in vista del ritorno in campo dei giallorossi nel torneo della Uefa, Mourinho ha emanato la lista dei giocatori della Roma che verranno utilizzati per andare avanti in Europa.

In ogni caso Zaniolo è dentro la lista, anche se il numero 22 giallorosso è stato iscritto nell’elenco dei giovani formati in Italia, quindi la sua, di presenza, è solamente formale visto che rimane fuori dal progetto tecnico. Dentro ci sono anche Solbakken, Llorente e Wijnaldum. Fuori invece Camara che è uscito dai radar di Mourinho.