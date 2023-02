Zaniolo, certificato medico e visita a Trigoria: decisione presa

Zaniolo, il numero 22 giallorosso è dentro la lista UEFA: ma lo stesso ha mandato un certificato medico con un permesso che la Roma ha accordato

Zaniolo è dentro la lista UEFA, anche se, come detto, è solamente iscritto nella parte dei “giovani cresciuti in Italia”. Un inserimento formale visto che non avrebbe avuto nessun senso lasciarlo fuori. Ma rimane, in ogni caso, fuori dal progetto tecnico della Roma, come hanno voluto i Friedkin.

E arrivano nuovi particolari, riportati da Il Romanista: Zaniolo infatti avrebbe inviato un certificato medico alla Roma per rimanere a riposo per 30 giorni. Oggi è stato visitato a Trigoria e questa richiesta gli sarebbe stata accordata.