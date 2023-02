Calciomercato Roma, affare già fatto: 5 milioni per la firma

L’obiettivo di calciomercato della Roma ha già raggiunto l’intesa per il futuro con il nuovo club, che ha battuto tutte le concorrenti

Il calciomercato invernale è chiuso da poco e la Roma non ha potuto effettuare tutti i colpi che aveva in programma a causa dei paletti della Uefa. L’organo calcistico europeo ha costretto i giallorossi a uno slalom gigante per evitare di incorre in ulteriori penalizzazioni dopo il settlement agreement. Questo ha portato Mourinho e il suo staffa a modificare anche la lista presentata per i tornei continentali.

Il neo arrivato Ola Solbakken è stato escluso a causa proprio del limite imposto sugli stipendi, con il suo accordo che superava di poco l’asticella. Una decisione importante per Mourinho e Pinto, che hanno preso il norvegese per rinforzare l’attacco. Fino ad ora, l’ex Bodo/Glimt ha giocato solo una manciata di minuti e non ha avuto anmcora l’occasione giusta per dimostrare al pubblico dell’Olimpico le sue qualità.

Sempre in questa finestra invernale è arrivato Diego Llorente per rinforzare la difesa, mentre per il centrocampo l’innesto si chiama Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha recuperato dall’infortunio alla tibia ed è pronto a tornare in campo. Nel mirino per migliorare la linea mediana c’erano diversi profili, tra cui quello di Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, Aouar ha firmato fino al 2025

Il centrocampista francese di origini algerine è in uscita dal Lione, con il contratto in scadenza che non sembra vicino a essere rinnovato. Negli ultimi mesi, poi, i tifosi hanno contestato le sue prestazioni e questo lo ha allontanato ancora di più dal club.

Sulle sue tracce c’è anche la Roma, ma come riporta Estadio Deportivo, il Real Betis ha raggiunto l’accordo con il giocatore. Fino ad ora non è arrivata nessuna ufficialità, ma il club biancoverde ha raggiunto l’intesa con il calciatore, che ha resistito agli assalti di tutti i club interessati. Il contratto dovrebbe essere un biennale a 2.5 milioni a stagione netti. L’ufficialità del colpo dovrebbe arrivare in estate, così come è stato per Luiz Enrique.