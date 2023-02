Juventus-Roma, doppio colpo di scena: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, spunta una nuova pretendente con intreccio destinato a interessare anche Juventus e Inter.

Plurime mosse e valutazioni andranno valutate da Tiago Pinto e colleghi nelle prossime settimane, sul fronte Zaniolo e non solo. Il nome di Nicolò resta certamente uno dei più caldi ma non è certamente l’unico figurante nella lista delle valutazioni da fare nel corso di questa seconda parte di stagione, prima di concretizzare scelte precise e ben ponderate.

Ad oggi, il 22 sembra destinato a lasciare la Roma quanto prima, alla luce della presa di posizione ponderata dal calciatore ma anche e soprattutto della non meno rigida visione maturata da Tiago Pinto e dai Friedkin, intenzionati a comportarsi in modo deciso quanto rigido nei confronti di quel ‘bambino d’oro’ divenuto nei cuori dei tifosi già un ex giallorosso.

Calciomercato Roma, non solo Juventus e Inter: le ultime sul terzino

In attesa di comprendere le evoluzioni su tale fronte, non devono sfuggire i significativi aggiornamenti legati ad un’altra questione tutt’altro che snobbabile. Come raccontatovi in esclusiva nei giorni scorsi, infatti, in casa Roma si potrebbe assistere alla nascita di plurimi intrecci di calciomercato in caso di cessione di Leonardo Spinazzola.

Dopo il gravissimo infortunio rimediato all’Europeo, il 37 non ha mai toccato i livelli di un tempo, imbattendosi come anche dopo la gara del Napoli, in reiterate e brevi cadute che ne hanno impossibilitato un felice recupero. La presenza, seppur nobilissima e futuribile, del solo Zalewski non può rappresentare una garanzia e ciò spiega il motivo dei vari nomi finiti sul taccuino di Pinto per la fascia sinistra.

Tra i vari, si segnala anche quello di Grimaldo, in scadenza contrattuale a fine stagione e sul quale, come riporta l’autorevole fonte del Kicker, si starebbe muovendo un valido club di Bundesliga. Sull’affidabile laterale sinistro si registra infatti anche il Bayer Leverkusen che a gennaio ha cercato di rinforzarsi in questa regione di campo.