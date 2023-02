Calciomercato Roma, 40 milioni e addio Serie A: bruciata anche l’Inter

Calciomercato Roma, 40 milioni la prossima estate e addio Serie A: non solo Pinto ma anche l’Inter bruciate dalla Premier League

La questione Smalling, così come vi abbiamo raccontato in precedenza, terrà banco ancora per un poco di tempo, nonostante il difensore inglese da domani, o dalla tarda serata di oggi appena finita la gara contro l’Empoli, potrebbe mettere nero su bianco sul rinnovo del contratto che scatta in automatico.

Pinto è stato chiaro prima della sfida contro il Napoli in campionato: le sensazioni sono positive. Ma da qui alla fumata bianca serve del tempo e tutto dipende da come si concluderà la stagione della Roma. C’è stato un momento inoltre nelle scorse settimane in cui il rinnovo sembrava ormai bello che andato. Ed è per questo che secondo radiomercato Pinto si sarebbe cominciato a muovere per trovare un sostituto dell’inglese. E le indicazioni davano nel mirino il difensore del Torino Schuurs.

Calciomercato Roma, 40 milioni dalla Premier per Schuurs

Ora, secondo TuttoSport, il profilo del difensore che Cairo ha preso dall’Ajax, non è entrato nel mirino solo delle società italiane – è stato accostato anche all’Inter in vista dell’addio di Skriniar – ma anche delle società di Premier League. E sappiamo benissimo che in questo momento competere con le società inglese è impossibile. Le disponibilità economiche sono diverse.

Il presidente granata si aspetta un’offerta di almeno 40 milioni di euro alla fine della stagione, soprattutto se il giocatore dovesse continuare a mantenere questo livello di prestazioni, altissime, che lo hanno fatto entrare nel mirino dei giallorossi. Ma, a queste cifre, è inutile anche minimamente pensare di poter entrare nell’operazione. E anche l’Inter, a quanto pare, non è in grado di stare al passo. Insomma, dopo Kiwior, un altro difensore della Serie A destinato alla Premier. C’è poco da commentare.