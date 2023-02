Roma-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv: c’è una bocciatura

Sale l’attesa per la sfida odierna che vedrà protagoniste la Roma di Mourinho e l’Empoli di Zanetti. Le probabili formazioni e dove vederla

La Roma vuole ricominciare a correre. Andrà in scena oggi sabato 4 febbraio, alle ore 18, la gara casalinga contro l’Empoli. Un crocevia fondamentale per José Mourinho, intenzionato a tornare alla vittoria dopo le sconfitte consecutive rimediate per mano del Napoli in Serie A e della Cremonese in Coppa Italia.

Due passi falsi che hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente. La difesa, ad esempio, è apparsa fin troppo permeabile mostrando più volte il fianco alle incursioni avversarie. Il centrocampo e l’attacco invece, in entrambe le occasioni, hanno peccato di brillantezza senza mai offrire quel rendimento richiesto dal tecnico lusitano e dalla piazza. Ecco perché, quella odierna, sarà una partita da vincere a tutti i costi.

L’allenatore, nel corso delle varie sedute di allenamento, ha osservato da vicino i suoi giocatori sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Vista la posta in palio, in campo andrà il miglior undici possibile: il modulo di riferimento, salvo sorprese, continuerà ad essere il 3-4-2-1. Davanti alla porta difesa da Rui Patricio ci sarà il trio composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibaez. Bryan Cristante e Nemanja Matic agiranno in mezzo, con il preciso obiettivo di fare da filtro alla retroguardia e supportare il reparto offensivo.

Roma-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

A destra giocherà Nicola Zalewski (bocciato Zeki Celik che andrà in panchina) mentre sull’altro versante verrà impiegato Stephan El Shaarawy, autore di 2 reti nelle ultime due partite. In avanti rientrerà Tammy Abraham, sostenuto da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

L’Empoli, dal canto suo, non hai mai perso da quando è ripartita la stagione e si presenterà all’Olimpico reduce da 3 pareggi e 2 vittorie (una ai danni dell’Inter). Un bottino eccellente, che ha consentito ai toscani di salire fino al decimo posto e portarsi a più 13 dal Verona terzultimo. Un match che, già da ora, si preannuncia ricco di emozioni e di gol. La sfida contro l’Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, aggiudicatasi i diritti del campionato italiano anche per la prossima stagione.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Sharawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All: Zanetti