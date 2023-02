Voti Roma-Empoli 2-0, Abraham versione deluxe: garanzia Dybala

Triplice fischio di Roma-Empoli, la sfida dello stadio Olimpico si chiude sul risultato di 2-0. I giallorossi si riscattano dopo l’eliminazione in Coppa Italia

La Roma era chiamata al pronto riscatto tra le mura amiche dopo l’eliminazione nei quarti di finale della Coppa Italia. La squadra giallorossa, per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A, ospita l’Empoli di Paolo Zanetti. La squadra toscana è una delle sorprese del campionato italiano e si presenta all’Olimpico forte della decima posizione in classifica.

La Roma parte fortissimo, riuscendo ad ottenere il doppio vantaggio nel giro di pochi minuti. Giallorossi spietati su calcio da fermo, prima con Roger Ibanez e poi con Tammy Abraham. In entrambi i casi decisivo Paulo Dybala, che da calcio d’angolo ha fornito due assist perfetti, tra il secondo ed il sesto minuto di gioco. Partenza sprint che ha gasato lo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito per i giallorossi, ed è il ventunesimo sold-out consecutivo. Alla lunga l’Empoli di Zanetti riesce a superare lo shock del doppio svantaggio e cerca di rendersi pericoloso dalle parti di Rui Patricio, tentativi vani alla metà di gioco. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i giallorossi.

La ripresa inizia senza cambi e subito la Roma sfiora la terza rete. Ancora da calcio d’angolo, prima Dybala poi Mancini ed infine Abraham sbattono addosso a Vicario, bravissimo nell’occasione l’estremo difensore dei toscani. Empoli che cerca di accorciare le distanze, prima con Akpro poi con Baldanzi, nessun pericolo per Rui. All’ora di gioco Zanetti ridisegna l’attacco dell’Empoli con un doppio cambio. Alza la pressione la squadra toscana, vicino alla rete con Cambiaghi a metà secondo tempo. Primo cambio per Mou: fuori Dybala e dentro Bove al 70esimo minuto di gioco.

Voti Roma-Empoli 2-0, doppio assist Dybala: Abraham torna al gol all’Olimpico

Al minuto 84° entra Celik per El Shaarawy, il turco è accolto dai fischi dell’Olimpico dopo la pessima prova fornita contro la Cremonese in Coppa Italia. Poche emozioni nel finale di secondo tempo, mentre l’arbitro Dionisi concede 4 minuti di recupero.

ROMA: Rui Patricio 6, Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 7.5; Zalewski 6.5 (94° Llorente sv), Matic 6.5, Cristante 6.5, El Shaarawy 6.5 (84° Celik sv); Pellegrini 6 (94° Belotti) sv, Dybala 7 ( 70° Bove 6); Abraham 7.5

Biglietteria: AS ROMA – Empoli | Spettatori: 60.908