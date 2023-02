Roma-Empoli, Mourinho ha deciso: non va nemmeno in panchina

Roma-Empoli, José Mourinho ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la gara dello stadio Olimpico. Non va neanche in panchina

La Roma di José Mourinho è chiamata al pronto riscatto dopo la dolorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia. I giallorossi vogliono cancellare la sconfitta interna subita contro la Cremonese, e non perdere terreno per la corsa al quarto posto in Serie A. Questa giornata ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Milan, conquistare i tre punti contro la squadra toscana sarebbe fondamentale in tal senso.

Prima del fischio di inizio della sfida tra Roma ed Empoli è tornato a parlare Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è intervenuto ai microfoni DAZN, nel pre partita di una sfida delicatissima per la squadra guidata da José Mourinho. Il tecnico portoghese torna parzialmente all’antico, rilanciando Matic e Cristante in mediana. Escluso dal primo minuto Zeki Celik dopo la pessima prova fornita contro la Cremonese in Coppa Italia. Il turco andrà in panchina, mentre ci sono altre esclusioni da segnalare tra i convocati della sfida.

Roma-Empoli, Wijnaldum non convocato: scelta concordata con Mourinho

Non è stato convocato Rick Karsdorp, il cui reintegro sembra decisamente più vicino rispetto a quello di Nicolò Zaniolo. Non figura neanche in panchina il centrocampista Gini Wijnaldum, presente tra i convocati della sfida di Coppa Italia di mercoledì. Ecco il motivo dietro l’esclusione dell’ex PSG.

Nessun allarme intorno alle condizioni del calciatore olandese. Come svelato in diretta dai cronisti di DAZN l’esclusione del numero 25 giallorosso non è legata a problemi di natura fisica. La mancata convocazione del centrocampista è stata infatti concordata tra lo stesso calciatore e lo staff sanitario dei giallorossi. Anche José Mourinho ha concordato l’assenza di Wijnaldum, che sta lavorando per tornare a pieno regime in casa giallorossa. Un rinforzo atteso con ansia dai tifosi della Roma per il centrocampo della squadra giallorossa.