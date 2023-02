Calciomercato Roma e Juventus, ha confessato tutto: addio già scritto

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano nuove indiscrezioni sull’esterno mancino. L’addio a fine stagione è l’opzione più credibile.

La vittoria ottenuta contro l’Empoli è servita alla Roma per agganciare momentaneamente l’Inter. Grazie ai due squilli a stretto giro di posta griffati da Abraham ed Ibanez i giallorossi hanno liquidato la pratica senza troppi patemi d’animo, rialzandosi dopo le sue sconfitte consecutive ottenute al cospetto di Napoli e Cremonese. José Mourinho ha avuto buone indicazioni da tutta la squadra, in grado di gestire i vari momenti della partita riducendo al minimo gli errori.

Da pochi giorni è terminata ufficialmente una sessione invernale di calciomercato che potrebbe regalare ancora interessanti colpi di scena sul fronte Zaniolo. Nel complesso i giallorossi si sono mossi con oculatezza, sostituendo Vina con Llorente per regalare fisicità ed esperienza ad un reparto che potrebbe essere ulteriormente puntellato sulle corsie esterne. Il nodo Karsdorp, alla fine, non è stato ancora risolto. L’olandese è rimasto nella Capitale anche perché non sono arrivate offerte giudicate importanti dalla Roma. La telenovela potrebbe riaccendersi in estate, con la Roma che potrebbe essere vedersi costretta ad intervenire anche per la corsia mancina.

Calciomercato Roma, Bensebaini avrebbe esternato la volontà di cambiare aria

Come vi abbiamo riferito, nel caso in cui si dovessero concretizzare le condizioni propizie per la partenza di Leonardo Spinazzola, l’ex esterno della Juventus potrebbe essere ceduto. Pinto, infatti, ha già scandagliato il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti con cui rimpolpare la batteria di esterni a disposizione dei giallorossi. Nella lista stilata dal GM della Roma figura, tra gli altri, anche Bensebaini, il cui futuro al Borussia Mönchengladbach è ancora in discussione. Legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, l’algerino avrebbe già confessato ai compagni il proprio desiderio di cambiare aria, secondo quanto riferito da RUHR24.de.

Da capire ora quale possa essere il futuro dell’esterno mancino. Bensebaini, infatti, in tempi non sospetti è finito nel mirino di diversi club europei. Tra questi impossibile non menzionare il Borussia Dortmund che ha lanciato segnali di apprezzamento importanti, intavolando dei colloqui con l’entourage del calciatore. In Italia Bensebaini è stato accostato anche ad Inter e Juve, anche se per adesso né i bianconeri né i nerazzurri hanno affondato il colpo. Situazione comunque da monitorare.