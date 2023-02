Calciomercato Roma, blitz a Londra: anche Milan e Juve ko

I bianconeri e i rossoneri sono stati battuti dal club di Premier League che è pronto a mettere le mani sull’obiettivo di calciomercato

Il calciomercato si è concluso da pochi giorni, ma le trattative non si fermano mai soprattutto in vista della finestra estiva. Tanti direttori sportivi si stanno muovendo proprio in questi giorni per cercare di assicurarsi nei mesi caldi del 2023 i giocatori in scadenza del contratto. A giugno si liberano diversi talenti del calcio europeo e prenderli senza dover pagare il cartellino è sempre una buona occasione per far quadrare i conti.

Uno dei giocatori che ha più mercato di tutti e che si libera in estate è Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a firmare un rinnovo con i transalpini. sulle sue tracce ci sono molte squadre, con la Juventus che lo ha cercato molto qualche stagione fa, quando costava almeno 30 milioni. Ora sul ventiquattrenne c’è la Roma, ma anche il Betis, che sembra in vantaggio su tutti per prendere il giocatore in estate.

Un altro che si libera in estate è Marcos Asensio, attaccante esterno del Real Madrid che lo ha acquistato dal Malaga per 4 milioni. Un affare importante per i Blancos, che hanno visto esplodere il suo talento nelle passate stagioni. Lo spagnolo, però, ora è pronto a lasciare la società e nel suo futuro ci sono molti club. Il ventisettenne è stato accostato alla Roma, così come al Milan e alla Juventus, che vogliono migliorare il loro attacco.

Calciomercato, l’Arsenal mette la freccia per Asensio

Non solo Serie A, però, per il talentino che ha stregato Florentino Perez. Asensio è finito nel mirino di alcuni club di Premier League che hanno intenzione di prenderlo in estate e per questo si stanno muovendo per incontrare il suo agente.

Come riporta il Daily Mirror, sulle tracce di Asensio c’è l’Arsenal che incontrerà l’agente del giocatore nei prossimi giorni. Il procuratore dello spagnolo è pronto a volare con un jet privato per ascoltare le proposte di Mikel Arteta, tecnico dei Gunners. Asensio deciderà il suo futuro tra marzo e aprile. In più spera di ricevere un accordo di 4 anni a 6 milioni a stagione.