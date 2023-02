Calciomercato Roma, addio Zaniolo: sondaggio e doppia pista aperta

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di due club che potrebbero prenderlo prima dell’arrivo del prossimo calciomercato estivo

La Roma ha concluso il calciomercato con un solo colpo in entrata. si tratta di Diego Llorente, difensore centrale in arrivo in prestito dal Leeds. Il ventinovenne è arrivato in prestito con diritto di riscatto per andare a rinforzare il reparto arretrato dei giallorossi, che era a corto di giocatori. José Mourinho, infatti, chiedeva sin dall’estate nuovi interpreti per le retrovie. Giocare con la difesa a tre e avere solo quattro centrali disponibili è un rischio. Lo sapeva bene anche il portoghese, che non era disposto a rischiare.

Oltre al centrale è arrivato Ola Solbakken, che però è stato ufficializzato prima dell’inizio del calciomercato di gennaio. In uscita i movimenti non sono stati molti. Hanno salutato la società Matias Vina ed Eldor Shomurodov. Nonostante la decisione di non cedere nessuno in prestito, Tiago Pinto ha dovuto allentare la presa sui due giocatori, che sono partiti a titolo temporaneo. Il primo è andato in Premier League al Bournemouth, mentre il secondo allo Spezia.

Chi non ha lasciato la capitale dopo aver creato tanto trambusto è Nicolò Zaniolo, che ha chiesto la cessione a metà mese per poi ritrattare e chiedere la tregua con una lettera. Per ora la linea dei Friedkin resta la stessa, con il giocatore rimasto fuori rosa. Nessun club è riuscito ad accontentare le richieste della Roma e del numero 22 giallorosso che rischia di rimanere fermo fino a giugno.

Calciomercato Roma, Galatasaray e Fenerbahçe su Zaniolo

Sulle sue tracce ci sono state tante squadre soprattutto dalla Premier League, ma ora nei cinque campionati maggiori il calciomercato si è chiuso. Per questo l’attaccante classe 1999 non può che aspettare, anche se una possibilità di lasciare la Roma ancora c’è.

Si tratta della Turchia, che ha il calciomercato in chiusura l’8 febbraio. Come riporta Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce ci sono Galatasaray e Fenerbahçe che hanno anche effettuato dei sondaggi per prendere il talento ventitreenne. La risposta della Roma è stata la stessa data alle altre squadre: Zaniolo parte solo a titolo definitivo. Nessun prestito, quindi, per l’attaccante che potrebbe ancora lasciare la Capitale, anche se sembra difficile. Lunedì il giorno decisivo.