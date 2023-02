Roma, Zaniolo in esilio: assenza lunga e linea dura Friedkin

L’attaccante della Roma è al centro del caso più importante per i giallorossi, dopo aver chiesto la cessione nel calciomercato invernale

La questione è deflagrata nel modo più improvviso di tutti e il polverone che si è alzato non è destinato ad abbassarsi molto presto. La decisione di Nicolò Zaniolo di chiedere la cessione non è piaciuta a nessuno, né ai tifosi, né alla Roma. La società, infatti, ha deciso di mettere fuori rosa il giocatore, che si è ammutinato per poi non lasciare la Capitale nelle scorse settimane. Nessun club, infatti, ha accolto sia le richieste del giocatore, che quelle della Roma.

Tiago Pinto, infatti, chiedeva almeno 30 milioni per cedere il ventitreenne che invece aveva raggiunto l’accordo col Milan. I rossoneri, però, non hanno mai raggiunto le richieste del general manager e così il Bournemouth ha messo la freccia. Al club inglese è stato proprio Nicolò a dare il due di picche per poi tornare sui suoi passi. Una situazione molto complicata quella del numero 22, che alla fine è rimasto a Trigoria.

Molto importante nella vicenda è stato anche il certificato medico portato dal giocatore che ha attestato come la situazione psicologica abbia risentito di tutto l’accaduto. Per questo motivo l’ex Inter Primavera è stato sottoposto a una visita medica a Trigoria, dove i medici hanno confermato quanto dichiarato dal giocatore. Per lui ora c’è bisogno di serenità per tornare almeno ad allenarsi in tranquillità.

Roma, Zaniolo si allena a La Spezia

Ritrovare la condizione mentale prima di quella fisica è molto importante per il numero 22 della Roma, che già nelle ultime partite giocate sembrava più nervoso del solito. Un certo senso di insofferenza c’è sempre stato sul volto del giocatore, ma nelle ultime partite era ancora più palese.

Come riporta il Corriere dello Sport, Nicolò è tornato a La Spezia dopo aver lasciato la Capitale nei giorni scorsi in seguito alle brutte vicende di qualche giorno fa. Zaniolo è stato insultato e seguito fino a casa da alcuni individui che non si possono definire tifosi. Questo episodio ha portato il ventitreenne a lasciare la città e a rifugiarsi a casa sua dove ora si sta allenando per mantenere la forma fisica e ritrovare quella mentale. La scelta è stata presa in seguito alla conferma del disagio psicologico che non gli permetterà di allenarsi a Trigoria per 30 giorni.