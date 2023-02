Dalla Juventus all’Inter: offerta triplicata e addio

Calciomercato Juventus e Inter, c’è il colpo di scena che gela la Serie A. Offerta triplicata e doppio addio per le big del campionato italiano

La Serie A è reduce da una finestra di calciomercato invernale che definire tiepida sarebbe un vero e proprio eufemismo. Nessuna delle grandi squadre italiane è riuscita a mettere a segno grandi colpi a gennaio, situazione ben diversa rispetto a quanto visto in Premier League. Ed è proprio dal campionato inglese che si prepara il colpo di scena che lascerebbe a bocca asciutta sia l’Inter che la Juventus: ecco tutti i dettagli.

Il divario tra il campionato inglese e quello italiano è stato imbarazzante durante la sessione invernale di calciomercato. La Juventus è ben lontana da quanto fatto non più tardi di dodici mesi fa, con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Anche l’Inter ha dovuto fare i conti con lo strapotere economico dell’estero, perdendo a zero Milan Skriniar in vista della prossima stagione. Il centrale difensivo volerà in Francia, per vestire la maglia del PSG. Ora c’è uno scenario in Premier League che gela le ambizioni di entrambi i club, decisivo il tecnico del Manchester United, l’olandese Erik ten Hag.

Calciomercato Inter e Juventus: ten Hag blinda Maguire e Dalot

In casa Red Devils è pronto il colpo di scena che frusterebbe le ambizioni dei due club italiani. L’Inter di Simone Inzaghi nelle scorse settimane è stata accostata al centrale difensivo Harry Maguire, blindato dal tecnico del Manchester United in ottica calciomercato. Ma non finisce qui.

Come riporta il sito Thesun.co.uk la squadra nerazzurra ha provato il tutto per tutto per strappare il sì del centrale inglese. Ten Hag si è opposto alla cessione, gelando le ambizioni della squadra guidata da Simone Inzaghi. Inoltre il Manchester United sta bruciando le tappe per blindare Diogo Dalot, terzino portoghese accostato alla Juventus di Massimiliano Allegri. Per il laterale ex Milan si parla di un ingaggio triplicato per arrivare al rinnovo contrattuale fino al 2028. Anche a febbraio il campionato inglese sembra voler beffare la Serie A.