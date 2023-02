Calciomercato Roma, addio Rabiot: la Juventus copia Pinto

Calciomercato Roma, l’addio a Rabiot in casa Juventus apre le porte ad una nuova sfida tra i giallorossi ed il club bianconero. Tiago Pinto è avvisato.

In casa Roma sono ore decisive per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso, un tempo vicinissimo alla firma con la Juventus, nelle prossime ore potrebbe raggiungere il Galatasaray in Turchia. La fumata bianca per il passaggio del jolly offensivo nella Super Lig turca è ad un passo, mentre in Serie A si prepara lo scenario ad un nuovo scontro tra Roma e Juventus. Decisivo l’addio al centrocampista bianconero, il francese Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, classe 1995, lascerà i bianconeri in estate. Massimiliano Allegri perderà uno dei suoi pezzi pregiati nella zona nevralgica di campo e per raccogliere l’eredità dell’ex PSG spunta una nuova sfida a Tiago Pinto. Roma e Juventus potrebbero tornare a darsi battaglia in ottica calciomercato, con il general manager della Roma che verrebbe letteralmente copiato dalla società bianconera. Ecco lo scenario, con il ritorno di fiamma in Serie A, che coinvolge anche un club della Premier League.

Calciomercato Roma, la Juventus punta Frattesi per il dopo Rabiot

La Juventus sembra rassegnata a perdere a parametro zero Adrien Rabiot. La trattativa per il rinnovo si sarebbe arenata, anche per le questioni extra campo che coinvolgono la società bianconera, e per il francese sembrano pronte ad aprirsi le porte della Premier League. La Juventus avrebbe individuato il sostituto perfetto in Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo.

Il centrocampista neroverde, proveniente dalle giovanili della Roma, è un vecchio pallino di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è uscito allo scoperto per riportare il calciatore a Trigoria, ma anche nella finestra di calciomercato invernale non si è trovata la quadra economica con il Sassuolo. Ora, secondo quanto descritto da La Gazzetta dello Sport, il nome di Frattesi è tornato in cima alla lista dei desideri del club bianconero. Oltre alla Roma sulle tracce del numero 16 del Sassuolo ci sarebbe anche il Brighton di Roberto De Zerbi. L’ex tecnico della squadra emiliana è pronto a sfidare la Serie A.