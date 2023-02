Calciomercato Roma, Pinto sfida Inter e Juve: colpo da 10 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto lancia il guanto di sfida a Juventus ed Inter. Prezzo fissato per il colpo: la base d’asta parte da 10 milioni di euro

Il calciomercato invernale non ha visto alcun grande colpo in entrata in Serie A. In casa Roma ci sono state le uscite di Matias Vina ed Eldor Shomruodov, rimpiazzati dagli arrivi di Ola Solbakken e Diego Llorente. Il difensore spagnolo è solo l’ultimo dei rinforzi pescati in Premier League da Tiago Pinto. Ed il general manager della Roma è pronto alla nuova sfida in Inghilterra, prezzo fissato con Inter e Juventus alla finestra.

Dall’arrivo di José Mourinho in avanti per Tiago Pinto la Premier League è stata una costante in chiave calciomercato. A partire dagli arrivi di Rui Patricio e Tammy Abraham, passando per Nemanja Matic fino all’ultimo arrivato in casa giallorossa: Diego Llorente. Il difensore spagnolo è arrivato dal Leeds, mentre Matias Vina è finito al Bournemouth che ha fatto un’offerta anche per Nicolò Zaniolo. Ora il general manager della Roma può tornare a lavorare su una pista che punta al campionato inglese, più esattamente al Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Roma, spunta la pista Matip dal Liverpool: ci sono anche Inter e Juventus

In casa Reds la strada per l’addio al difensore Joel Matip sembra ben tracciata. Il classe ’91 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non sembrano esserci margini di rinnovo con il Liverpool. Per il futuro del difensore, ex Schalke 04, si prepara il maxi duello in Serie A.

Secondo quanto tratteggiato dal sito Calciomercatonews.com è pronta la tripla sfida in Serie A per il centrale difensivo del Liverpool. La squadra guidata da Jurgen Klopp starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione nel calciomercato estivo in arrivo. Il difensore 31enne non rientrerebbe nei piani del tecnico tedesco, e la scadenza di contratto nel 2024 pone gli inglesi davanti all’obbligo della cessione. Per il suo cartellino si parla di una valutazione da 10 milioni di euro, e sulle sue tracce sono pronte a piombare anche Juventus ed Inter.