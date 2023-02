Calciomercato Roma, nessun dubbio: “Zaniolo sarà del Galatasaray”

Calciomercato Roma, sembra tutto fatto e dalla Turchia non hanno più dubbi. Zaniolo sarà un giocatore del Galatasaray

Ormai di dubbi non ce ne dovrebbero essere più. Siamo entrati infatti in quella che sembra essere la fase finale della trattativa che dovrebbe portare Nicolò Zaniolo a vestire la maglia del Galatasaray insieme a Mertens e Icardi, tra gli altri.

Una svolta per la Roma, che ormai non pensava più di riuscire a piazzare l’attaccante. E anche se ormai non ci sono possibilità di sostituirlo, visto che Pinto ha anche deciso di non accettare Isco, che si sarebbe offerto ai giallorossi, questo non frena l’operazione, con Zaniolo che nonostante tutto è pronto a prendere l’aereo verso la Turchia.

Calciomercato Roma, l’annuncio che scaccia i dubbi

Da quella parti inoltre ormai non hanno più dubbi sull’ok all’operazione. C’è stato infatti quasi un annuncio, arrivato dal giornalista turco Zeki Uzundurukan, che ha detto: “Zaniolo sarà un giocatore del Galatasaray”. Questo per la Roma è sicuramente un sollievo, visto che cedere adesso il giocatore a differenza di farlo la prossima estate, è un vantaggio e anche bello importante, per un motivo molto semplice.

A giugno, Zaniolo, sarebbe andato solamente ad un solo anno dalla scadenza del contratto e sarebbe stato assai difficile per Pinto riuscire a prendere i 22-23 milioni di euro che adesso i turchi hanno messo sul piatto. Sarebbe stato difficile, e forse siamo anche ottimisti, andare oltre i 15 milioni, soprattutto se Zaniolo non avesse più giocato visto che i Friedkin avevano deciso di escluderlo dal progetto tecnico. Una soluzione dell’ultimo minuto – il mercato in Turchia si chiude tra due giorni – che è stato un bel vantaggio per la società giallorossa.