Calciomercato Roma, Zaniolo in Turchia: dipende tutto dalla clausola

L’attaccante della Roma è nel mirino di due squadre turche che possono sfruttare la chiusura tardiva del calciomercato nel loro Paese

Il futuro di Nicolò Zaniolo è legato tutto ai prossimi due giorni. Fino all’8 febbraio, infatti, potrebbe cambiare la vita dell’attaccante numero 22 della Roma che per adesso sta vivendo da separato in casa. La società giallorossa non ha alcuna intenzione di perdonare il ventitreenne dopo l’ammutinamento di qualche settimana fa, quando ha chiesto la cessione entro la fine del calciomercato.

Una scelta che non è piaciuta a Mourinho, né ai Friedkin che hanno imposto il pugno duro con il giocatore. Nicolò, infatti aveva deciso da tempo di lasciare la Capitale e non ha mai perso occasione di ribadirlo sia alla società sia ai compagni. Per questo motivo ha forzato la mano per lasciare Trigoria nel calciomercato invernale, ma sul tavolo della Roma non sono arrivate offerte decenti. Tiago Pinto, infatti, chiedeva circa 30 milioni per il cartellino del giocatore e solo il Bournemouth ha accontentato quella richiesta. Il club di Premier, però, non era la destinazione preferita del giocatore che prima ha rifiutato tutto per poi tornare sui suoi pasi.

A fine mercato in Italia nessuno aveva fatto un’offerta accettabile per l’ex Inter Primavera, che si è ritrovato fuori rosa. Ora si sta allenando a Trigoria per cercare di mantenere la forma fisica e ritrovare quella psicologica. In aiuto del numero 22 è arrivata la Turchia, con il calciomercato che chiude l’8 febbraio. Il Galatasaray e il Fenerbahçe hanno intenzione di prendere il giocatore e i contatti sono in fase avanzata.

Calciomercato Roma, la clausola rescissoria cambia il futuro

Nella trattativa con i due club, una questione importante che sta tenendo banco e sta decidendo l’andamento dell’affare è la clausola rescissoria che le due squadre di Istanbul dovrebbero inserire nell’accordo con Nicolò.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è difficile che questa vada sotto i 30 milioni. Se l’affare dovesse andare in porto e Zaniolo dovesse riuscire a ritrovare lo smalto, su di lui potrebbe rinnovarsi l’interesse dei club italiani e inglesi che sono stati sulle sue tracce in questi giorni. In primis su tutti Milan e Napoli, con la Juve sullo sfondo. Dalla Premier League, invece, è il Tottenham a fare la voce grossa.