Roma, finalmente WIjnaldum: c’è il ritorno in campo

Il centrocampista della Roma è pronto a afre il suo ritorno sul rettangolo di gioco dopo aver subito la frattura della tibia ad agosto

Il suo ritorno in campo era diventato un vero e proprio caso con i tifosi della Roma a contare i giorni che sono passati tra il suo ritorno in campo e il suo infortunio. Finalmente il calvario di Georginio Wijnaldum sembra essere finito e José Mourinho può cominciare a pensare a lui nelle formazioni della Roma.

L’olandese è stato uno dei grandi assenti nella prima parte di stagione dei giallorossi, che hanno dovuto fare a meno di lui per 20 partite. Un lasso di tempo elevato, se si considera che in mezzo c’è stata anche la pausa per il Mondiale in Qatar e quella per le festività natalizie. L’ex Paris Saint-Germain, infatti, aveva subito la frattura della tibia durante un allenamento a Trigoria in vista della seconda giornata di campionato contro la Cremonese.

Era il 20 agosto quando un intervento scomposto di Felix Afena-Gyan ha fratturato l’osso della gamba del giocatore olandese, che da quel giorno non si è più visto in campo. Ad allungare la convalescenza è stata anche la decisione del trentaduenne di non operarsi e di optare per una terapia conservativa. Inizialmente atteso per gennaio, l’ex Liverpool ha dovuto aspettare un altro mese prima di tornare a disposizione.

Roma, Wijnaldum in campo contro la Primavera

José Mourinho ha comunque preferito utilizzare un po’ di cautela con il giocatore prima di ributtarlo nella mischia. Ora, però, il suo momento sembra essere finalmente arrivato, con il ritorno in campo che i giallorossi stavano aspettando da diverso tempo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Georginio tornerà a giocare una partita anche se a Trigoria. Oggi, infatti, è in programma un’amichevole contro i ragazzi della Primavera per dare la possibilità di fare minutaggio a chi non ha giocato molto. Questa sarà l’occasione perfetta per Wijnaldum per testare la risposta della gamba insieme a Diego Llorente e Ola Solbakken, che saranno in campo per mettere un po’ di minuti nelle gambe.