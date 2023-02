Calciomercato Roma, il nuovo ’10’ per Mourinho: prezzo fissato

Calciomercato Roma, mentre il passaggio di Zaniolo al Galatasaray è cosa fatta spunta una nuova pista per l’estate. Ecco il nuovo ’10’ per Mourinho: prezzo fissato

Le strade tra la Roma e Nicolò Zaniolo si sono divise dopo cinque stagioni. Il numero 22 è volato in Turchia per firmare con il Galatasaray, il jolly offensivo continuerà la stagione nella Super Lig turca. Manca solo l’ufficialità per definire l’operazione conclusa, mentre i giallorossi torneranno in campo sabato pomeriggio in casa del Lecce. José Mourinho vuole difendere il terzo posto in Serie A, conquistato in solitaria dopo la vittoria interna sull’Empoli.

La Roma è riuscita a ritrovare il sorriso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese. La vittoria contro l’Empoli, con la pratica risolta nei primi minuti di gioco all’Olimpico, ha proiettato i giallorossi al terzo posto in solitaria. José Mourinho ha approfittato del passo falso dell’Atalanta e del pareggio della Lazio a Verona per godersi i piedi del podio in Serie A. In queste ore si sta risolvendo una volta per tutte il caso Zaniolo, con il passaggio definitivo del jolly offensivo alla corte del Galatasaray. Mentre, in vista della sessione di calciomercato estivo, spunta una nuova pista a centrocampo per lo Special One. La suggestione porta a guardare in casa Bayer Leverkusen nella Bundesliga tedesca.

Calciomercato Roma, nuova pista a centrocampo: sondaggi per Demirbay in Bundesliga

Nome nuovo sul taccuino di Tiago Pinto, il general manager giallorosso anticipa i prossimi scenari estivi in ottica calciomercato. Sono stati effettuati i primi sondaggi per il centrocampista Kerem Demirbay, numero 10 del Bayer Leverkusen. Calciatore classe ’93 tedesce, di origini turche, il suo contratto con le Aspirine è in scadenza nel giugno 2024.

A rilanciare la nuova pista per il centrocampo giallorosso, che attende con ansia il recupero di Gini Wijnaldum, è Calciomercato.it Secondo cui il centrocampista, dopo una carriera intera passata in Germania, potrebbe voler tentare l’esperienza all’estero. Il Bayer dal canto suo non ha intenzione di mollare per rinnovare il proprio numero 10, ma qualora non dovesse arrivare il prolungamento i tedeschi sarebbero pronti a cederlo per una quotazione da 10 milioni di euro.