Calciomercato Roma, Zaniolo vola in Turchia – VIDEO

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo vola in Turchia per firmare con il Galatasaray. Ecco il video con le immagini dell’ormai ex calciatore giallorosso

Le strade tra la Roma e Nicolò Zaniolo sono pronte a separarsi in maniera ufficiale. La storia del jolly offensivo in giallorosso si chiude dopo cinque stagioni, culminate nella finale di Tirana dello scorso maggio. In questi minuti il calciatore sta raggiungendo la Turchia, poi le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Galatasaray. Ecco le immagini del calciatore pronto a lasciare l’Italia, è questione di ore per le firme e l’annuncio del passaggio del fantasista nel campionato turco.

C’eravamo tanto amati, dopo cinque stagioni -tormentate da tanti infortuni- le strade tra la Roma e Nicolò Zaniolo si separano definitivamente. Il numero 22 sta per sbarcare in Turchia, dove indosserà ancora il giallorosso, ma stavolta quello del Galatasaray. L’offerta del club di Istanbul ha accontentato le richieste del club capitolino ed il calciatore è già in viaggio verso la sua nuova meta. In Turchia Zaniolo ritroverà l’ex Roma, Sergio Oliveira, oltre a tanti volti noti del campionato italiano come Icardi e Mertens. Dopo i tanti segnali d’avvicinamento tra le parti nelle scorse ore, ecco la prova inequivocabile dello sbarco di Zaniolo nella Super Lig turca.

Calciomercato Roma, Zaniolo vola ad Istanbul – (VIDEO)

Pochi minuti fa il calciatore ex Inter è stato intercettato a Milano dal giornalista di Calciomercato.it, Giorgio Musso. È tutto pronto per il matrimonio tra il jolly offensivo ed il Galatasaray, dopo lo sbarco in Turchia ci saranno visite mediche e firma sul contratto.

Il calciatore, che avrebbe rischiato di passare il resto della stagione ai margini del progetto tecnico della Roma, sta dirigendosi con la famiglia in Turchia. Nicolò Zaniolo è stato avvistato a Milano, subito prima di partire alla volta di Istanbul. Nessuna risposta da parte del classe ’99 sull’addio alla Roma, mentre è apparso sereno e motivato verso la sua nuova avventura. Ecco il video postato su Twitter dal giornalista:

🎥 Nicolò #Zaniolo in partenza da Milano verso Istanbul, pronto ad iniziare la sua nuova avventura al #Galatasaray: il fantasista dribbla le domande sull’addio alla #Roma 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/N8qMSClwvX — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 7, 2023

Qui invece alcuni dei passaggi dell’ultima conferenza stampa del numero 22 con la maglia della Roma, datata 14 settembre 2022.