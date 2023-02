Calciomercato Roma, Zaniolo al Galatasaray: volo e telefonata per il sì

L’attaccante della Roma è pronto a lasciare la società con il calciomercato in Turchia che si chiude domani sera

L’avventura di Nicolò Zaniolo è ormai al capolinea con la Roma che spera di venderlo il prima possibile per poter incassare ancora una cifra abbastanza alta. La destinazione dell’attaccante numero 22 ormai sembra essere solo il Galatasaray, che ha convinto il giocatore e sta cercando di farlo con Tiago Pinto, che potrebbe far partire il giocatore.

L’offerta arrivata sulla scrivania di Trigoria del general manager non è ancora perfetta e mancano alcuni dettagli che il portoghese vorrebbe limare. La cifra è di circa 22 milioni, con l’ex Benfica che ne chiedeva almeno 30 una settimana fa. Le parti, però, sembrano vicine a un accordo con il giocatore che può lasciare il Fulvio Bernardini già questa sera. Domani, infatti, si chiude il calciomercato in Turchia e Zaniolo deve sperare in un accordo rapido tra le due società.

Il club di Galata, quartiere storico di Istanbul, ha incassato l’assenso del giocatore al trasferimento. Nicolò, infatti, sembra disposto ad accettare la proposta dei turchi e questa volontà è stata dimostrata anche sui social, con un post in cui ha mostrato la solidarietà al paese che sta passando delle ore terribili a causa delle scosse di terremoto che hanno causato molte vittime. Un gesto non per forza legato al calciomercato, mostrare solidarietà è un gesto nobile e che tutti hanno il diritto di condividere. In questo contesto, però, può sembra anche un assist.

Calciomercato Roma, Zaniolo ha chiamato Oliveira e il ct Mancini

Sembra quasi tutto pronto, quindi per il trasferimento di Nicolò che finalmente metterà la parola fine all’avventura con la Roma. Dopo aver chiesto la cessione a metà gennaio, ora il suo futuro si tinge ancora di giallorosso, ma per un’altra squadra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per convincersi ancora di più ad accettare, Nicolò ha telefonato a chi l’ambiente lo conosce bene. Si tratta di Sergio Oliveira, ex compagno di squadra ora proprio ai turchi. Il centrocampista ex Portio ha confessato che a Istanbul “si vive da dio”. Oltre al portoghese, Nicolò avrebbe telefonato anche al ct Roberto Mancini, che lo ha rassicurato sia sul Galatasaray, sia sulle sue possibilità di tornare in Nazionale. Intanto i genitori sono venuti a Roma per recuperare documenti e passaporti, con il volo che potrebbe partire in serata.