Zaniolo al Galatasaray, fissata la partenza: il rilancio decisivo

Zaniolo al Galatasaray, fissata la partenza di Nicolò: il rilancio decisivo arrivato dai turchi ha dato un’accelerata all’operazione

La partenza di Zaniolo ormai è certa, fissata nel pomeriggio di oggi. Il giocatore lascerà la Roma senza troppi rimpianti, soprattutto dopo quelle che sono state le vicissitudini delle ultime settimane e con la decisione dei Friedkin di tenerlo fuori dal progetto tecnico.

Il presidente del Galatasaray ha pronto un aereo per portare Nicolò in Turchia, partirà da Milano, e tutto questo dovrebbe succedere nel pomeriggio di oggi, per la chiusura di una telenovela che senza dubbio sarebbe potuta protrarsi molto per le lunghe se non fossero arrivati i turchi a chiedere informazioni e soprattutto a portare i soldi voluti da Pinto per cedere il giocatore.

Zaniolo al Galatasaray: le cifre dell’affare

L’offerta del Galatasaray alla fine, è di 23-23 milioni di euro. Dei quali 20 di parte fissa e gli altri di bonus. A Zaniolo invece verrà garantito un contratto di quattro anni con uno stipendio di 3-3,2 milioni di euro. Ma è importante inoltre la clausola rescissoria, quella che potrebbe liberare Zaniolo già nei prossimi mesi.

Il nodo è stato sciolto, la cifra è 30-35 milioni di euro che solamente l’ufficialità del contratto con annessi annunci ufficiali renderanno pubblica. Insomma, ci siamo, Zaniolo diventerà presto, già oggi quasi sicuramente, un nuovo giocatore del Galatasaray. Con la Roma che per il momento non sembra del tutto intenzionata a sostituirlo, anche se la possibilità di prendere Isco a parametro zero, dopo che lo stesso si sarebbe offerte, inizia a prendere forma rispetto a quelle che sono state le indiscrezioni di ieri.