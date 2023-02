L’attaccante della Roma è finito nel mirino di due squadre di Istanbul che stanno cercando di prenderlo negli ultimi giorni di calciomercato

Ormai mancano meno di 48 ore alla chiusura del calciomercato invernale della Turchia. Nel Paese il gong finale sulle trattative è da sempre in ritardo di qualche giorno rispetto al resto d’Europa. Questo permette ai club di tentare dei colpi low cost e soprattutto di sfruttare quelle trattative che non sono decollate durante gennaio. Proprio questo sta succedendo alla Roma, che sta trattando l’addio di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso è ormai al capolinea della sua avventura in giallorosso e sembra a un passo di lasciare la Capitale, come tanto ha desiderato a gennaio. Come ha svelato Mourinho in conferenza stampa, il numero 22 parlava da tempo di dare l’addio e di non voler più vestire questa maglia, strappata nel primo tempo della partita col Genoa. Circa a metà gennaio è arrivata poi la comunicazione di voler lasciare la squadra e per questo ha chiesto di non essere più convocato.

I Friedkin hanno accolto le richieste del ventitreenne, ma hanno prolungato questa sua scelta. Se non dovesse partire, infatti, Zaniolo rimarrebbe fuori rosa fino a giugno e per questo adesso le sirene turche sono una vera ancora di salvezza per l’ex Inter Primavera. Dopo aver rifiutato il Bournemouth, le alternative per Nicolò sono diventate veramente poche e il Galatasaray, insieme al Fenerbahçe sono le uniche destinazioni rimaste.

Calciomercato Roma, il Galatasaray offre 20 milioni

Il club giallorosso di Istanbul ha deciso di farsi avanti e sta cercando i tutti in modi di prendere Zaniolo. Tiago Pinto e i Friedkin, però, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e chiedono sempre una trentina di milioni per far partire l’attaccante classe 1999.

Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra allenata da Buruk si è fatta avanti con un’offerta di 20 milioni più 3 di bonus. Il pagamento però avverrebbe in un unica tranche, ma verrebbe spalmato in cinque anni. Se la Roma dovesse accettare questa proposta, incasserebbe la cifra intera solo nel 2028, che potrebbe essere parecchio per 20 milioni.