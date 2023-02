Tegola prima della Roma, stop in allenamento: big a rischio

C’è l’allarme tegola prima del match contro la Roma. Stop in allenamento per il big e sfida ai giallorossi a rischio: ecco le ultimissime

La Roma sembra aver risolto una volta per tutte il nodo legato all’addio a Nicolò Zaniolo. L’ormai ex numero 22 ha lasciato l’Italia alla volta della Turchia, si attendono solo le firme per sancire il suo passaggio al Galatasaray. Le attenzioni ora si concentrano sul campo da gioco, con la squadra allenata da José Mourinho che ora si trova al terzo posto in solitaria in Serie A.

Sarà fondamentale non commettere passi falsi nel mese di febbraio per la Roma, sia in Serie A che fuori dai confini nazionali. La Roma dovrà affrontare altre tre gare in campionato in questo mese, oltre alla sfida al Salisburgo valida per i play-off di Europa League. Cinque gare decisive per il cammino stagionale, in ottica lotta al piazzamento Champions League in Serie A e per non mollare il cammino europeo in Europa League. La prima delle prossime sfide vedrà la Roma ospite del Lecce allo stadio Via del mare. La squadra salentina è una delle sorprese della stagione in corso ed è reduce dalla convincente vittoria per 2-0 sul campo della Cremonese.

Verso Lecce-Roma, Baroni in allarme: stop in allenamento per Hjulmand

Arriva una notizia allarmante per il tecnico della compagine salentina dal centro sportivo d’allenamento. Si è fermato il centrocampista danese Morten Hjulmand, Il classe ’99 è uno dei pilastri della squadra pugliese ed ha svolto lavoro differenziato, ecco le ultime in vista della sfida tra Lecce e Roma.

La sfida tutta giallorossa andrà in scena allo stadio Via del mare sabato pomeriggio, la Roma è chiamata alla vittoria per non perdere il terzo posto in solitaria in classifica. Il Lecce dal canto suo vuole mettere più fieno in cascina in ottica salvezza e avrà intenzione di tentare il tutto per tutto per sgambettare la squadra allenata da José Mourinho. Marco Baroni rischia però di fare i conti con una vera e propria tegola a centrocampo, il danese è infatti una delle sorprese più grandi della stagione dei salentini. Stagione che ne ha acceso i riflettori anche in ottica calciomercato, con l’interesse della stessa Roma accostato al suo futuro.