Stadio della Roma, annuncio ufficiale: svelate tutte le date

Stadio della Roma, c’è il via libera ufficiale che apre lo scenario alla posa della prima pietra. Ecco l’annuncio del sindaco Gualtieri: svelate le date

La proprietà Friedkin compie un passo in avanti decisivo per l’avvio dei lavori di costruzione dello stadio della Roma. C’era tanta attesa intorno alla conferenza stampa del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha illustrato le prossime tappe conclusive. L’obiettivo di avere lo stadio per il 2027, anno del centenario della società giallorossa, è a portata di mano: ecco le parole del primo cittadino della Capitale.

La Roma incassa un sì pesantissimo verso l’avvio del cantiere che porterà alla costruzione del nuovo stadio di proprietà. L’area interessata dalla costruzione dell’impianto sportivo è quella di Pietralata, ed ora arriva il via libera ufficiale da parte della giunta capitolina. Ecco le parole di Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale, che illustra i prossimi passi verso la posa della prima pietra. Il sindaco di Roma è intervenuto in conferenza stampa, per illustrare la delibera con cui l’amministrazione capitolina autorizza la costruzione dello stadio della Roma. Ecco le parole del sindaco della Capitale.

Stadio della Roma, Gualtieri in conferenza stampa: “Apertura cantieri nel 2024”

Il sindaco Gualtieri annuncia il sì della giunta capitolina al pubblico interesse: “La Giunta comunale ha votato la delibera con cui dichiara di interesse pubblico il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Siamo nei tempi previsti.” Il primo cittadino illustra poi tutte le date del progetto.

Ecco tutte le tappe verso la costruzione dell’impianto sportivo: “Entro il 2023 si spera di arrivare al progetto definitivo, nel 2024 ci sarà l’apertura dei cantieri, poi la conferenza dei servizi deliberatoria. La società vuole lo stadio in funzione nel 2027, che sarebbe l’anno dell’anniversario per la società.” Il sindaco fornisce ulteriori dettagli sul progetto: “Non sarà solo per i tifosi, ma un’occasione per riqualificare un quadrante con opere come parchi, parcheggi pubblici per oltre 15 ettari. Ci sarà adeguamento della stazione di Quintiliani in linea con gli standard più avanzati.”

Ecco il video dell’intervento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri:

Ed ecco le parole di Berardi, CEO della As Roma: