Roma, Wijnaldum senza paure: Mourinho prepara il ritorno

Il centrocampista della Roma ha finalmente recuperato dall’infortunio alla tibia causato da un intervento scomposto in un allenamento

Finalmente Mourinho può tornare ad abbracciare uno dei suoi giocatori più importanti. Si tratta di Georginio Wijnaldum, che è stato indisponibile per più di metà campionato a causa di un intervento scomposto. In un allenamento di fine agosto, l’ex Paris Saint-Germain è stato contrastato duramente da Felix Afena-Gyan e la sua tibia si è fratturata costringendolo al lungo stop.

Ad allungare tutto anche la decisione del giocatore di non operarsi. L’idea di avere delle viti in una gamba non piaceva all’olandese che ha scelto di proseguire con una terapia conservativa. Il suo recupero è stato piuttosto lungo, con i tifosi della Roma e soprattutto Mourinho, che lo hanno aspettato in ansia. Ogni aggiornamento sul suo stato di salute era argomento di dibattito tra i giallorossi che hanno contato i giorni per il suo ritorno.

Ora finalmente il calvario sembra alla fine e Gini è a un passo dal tornare a giocare con questa maglia, come aveva fatto contro la Salernitana. Alla prima di campionato, infatti, il trentaduenne ha giocato uno spezzone di gara contro la Salernitana sfiorando anche un gol. In quell’occasione aveva sfoggiato solo una parte del suo talento, che ora può tornare a brillare.

Roma, Wijnaldum bene in amichevole

Mourinho per testare il suo stato fisico e soprattutto mentale ha organizzato una partitella amichevole a Trigoria con i ragazzi della Primavera. Alla gara contro i giocatori del vivaio hanno preso parte quelli che hanno giocato solo pochi minuti i campionato e tra questi anche Gini.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’olandese ha giocato senza paura gettandosi nei contrasti e dimostrando la qualità che lo ha sempre distinto. Solo una cosa manca al trentaduenne, ovvero la resistenza. Il giocatore, infatti, non può essere in forma dopo sei mesi di inattività e Mou sta pensando di farlo tornare in campo già domenica e prepara il suo ritorno in campo, studiando il momento migliore per schierarlo in campo.