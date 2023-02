Zaniolo ricorda Mourinho: la foto social per l’addio alla Roma

Nicolò Zaniolo sceglie una foto emblematica prima di raggiungere la Turchia per firmare il Galatasaray. Non è sfuggito il confronto con lo Special One

Nicolò Zaniolo è partito alla volta della Turchia, dove firmerà il nuovo contratto con il Galatasaray. La telenovela legata al calciatore classe ’99 vede la parola fine al matrimonio tra la Roma ed il jolly offensivo dopo cinque stagioni. Il numero 22, subito prima della partenza verso il paese orientale, ha pubblicato uno scatto particolare tramite i propri canali social, spunta un parallelo con quanto fatto da José Mourinho mesi fa.

Il matrimonio tra la Roma e Nicolò Zaniolo si chiude dopo cinque stagioni, culminate nella conquista della Conference League a Tirana. Sembra passato un tempo infinito dalla finale contro il Feyenord, vinta grazie alla rete dell’ex Inter, fino alla rottura totale delle scorse settimane. In queste ore il fantasista sta raggiungendo la Turchia, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al Galatasaray. Prima di partire il calciatore ha dribblato le domande dei cronisti, scegliendo la via del silenzio sulla questione addio alla Roma, mentre sui social ha mandato una foto che ha ricordato quanto fatto vedere proprio da José Mourinho nei mesi estivi.

Zaniolo posta una foto prima dell’addio: posa ‘alla Mourinho’

Il calciatore ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, subito prima della partenza alla volta della Turchia. La posa è emblematica, primo piano di gambe incrociate e scarpe del calciatore.

Lo scatto in questione ricorda molto le foto postate da José Mourinho questa estate prima della ripresa della stagione. Durante il calciomercato estivo lo Special One ha postato in più di un’occasione foto del genere, con gambe incrociate in bella vista. A tanti tifosi non è sfuggito il parallelo, mentre lo stesso calciatore non ha commentato ulteriormente o dato nuovi elementi esplicativi in tal senso.