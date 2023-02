Calciomercato Roma, sospiro di sollievo Pinto: “È il preferito”

Il direttore generale della Roma Pinto, dopo l’aggiornamento ricevuto oggi, può sorridere. Il colpo è di nuovo possibile.

Sedici milioni sono già entrati in cassa, a cui ne se aggiungeranno presto altri 5 legati bonus. L’operazione che ha portato Nicolò Zaniolo al Galatasaray si è conclusa in maniera positiva eppure l’umore, in casa Roma, non è migliorato. Per una serie di motivi, che obbligheranno Tiago Pinto a riflettere.

In primis, il club contava di incassare molto di più dalla cessione del suo talento più brillante. Il Bournemouth, negli ultimi giorni di gennaio, ne aveva messi sul piatto un totale di 35 mentre adesso la società si è dovuta accontentare di una somma considerevolmente inferiore pur di chiudere la questione e consentire al calciatore di andare via. In secondo luogo, adesso l’attacco risulta sguarnito: Ola Solbakken, ad esempio, non si è integrato mentre Stephan El Shaarawy, fin qui, è stato impiegato largo sulla fascia destra.

Una criticità legata al reparto offensivo, quest’ultima, che il direttore generale può risolvere prendendo uno svincolato. Isco, dopo il no rifilato all’Union Berlin, si è proposto ed attende una responso da parte dei giallorossi. I prossimi giorni si preannunciano quindi complessi per il manager capitolino il quale, a stretto giro di posta, dovrà anche prendere una decisione definitiva sul futuro di alcuni tesserati come ad esempio Chris Smalling.

Roma, Smalling non è più il favorito dell’Inter

Il contratto dell’inglese, come noto, scade a giugno e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che Pinto gli ha proposto un biennale da 5 milioni complessivi. Una cifra ritenuta troppo bassa dal centrale, che al momento ne percepisce 3.8.

Le interlocuzioni proseguiranno ma intanto l’ex Manchester United ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e valutare le altre offerte ricevute. L’Inter è alla finestra tuttavia, in queste ore, ha messo gli occhi anche su un altro talento della Serie A. Si tratta di Peer Schuurs diventato addirittura, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il “preferito” dell’amministratore delegato Beppe Marotta alla ricerca di un sostituto di Milan Skriniar (promesso sposo del PSG). L’inglese piace molto, ma adesso è finito al secondo posto nella lista dei desiderata dell’Inter. Per Pinto, un assist inaspettato che potrebbe rivelarsi decisivo per strappare il nuovo “sì” di Smalling. La partita è aperta ma le speranze di vederlo ancora a Roma restano vive.