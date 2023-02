Zaniolo al Galatasaray, oggi l’annuncio: le cifre e la clausola

Zaniolo al Galatasaray, oggi l’annuncio ufficiale del club turco. Ecco le cifre e la clausola che lo potrà liberare per l’Italia

La storia d’amore è finita nel peggiore dei modi: la sostituzione con il Genoa, la pacca e le coccole di Mourinho. Quella sarà l’ultima immagine di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma. Un addio senza grossi rimpianti nonostante il malumore dello Special One che non potrà sostituirlo e che si ritrova con un attaccante in meno in rosa.

Nella notte sono stati limati i dettagli dell’operazione: una trattativa che ovviamente dopo il terremoto che ha scosso Turchia e Siria ha avuto un normale rallentamento. Poi ieri il viaggio verso Istanbul con la prima parte di visite mediche che sarebbero già state sostenute. Oggi la conclusione e poi la firma del contratto. Ecco le cifre. E c’è anche la clausola.

Zaniolo al Galatasaray, affare da 21 milioni

La Roma, secondo il Corriere dello Sport, riceverà una base fissa di 16 milioni di euro più altri 5 di bonus facilmente raggiungibili. Dei primi soldi 2,4 milioni andranno all’Inter, che nel momento della cessione si è tenuta il 15% della rivendita. Una cifra decisamente diversa da quella che aveva messo sul piatto il Bournemouth, rifiutato da Zaniolo, ma era l’unico modo per non svalutare ancora di più il calciatore.

Zaniolo riceverà 3,5 milioni di euro d’ingaggio. Più i bonus ovviamente. Che poi è la stessa somma che voleva per rimanere in giallorosso e che Pinto mai ha offerto. Nel contratto che legherà l’ex numero 22 giallorosso al Galatasaray c’è anche la clausola rescissoria richiesta dal giocatore che è valida per l’Italia: 35 milioni di euro dei quali il 15% entreranno nelle casse giallorosse (5,2 milioni. Il quotidiano infine non esclude che questo accordo non sia inserito anche per le prossime due stagioni e che potrebbe essere basato su una cifra diversa: 30 milioni per il 2024 e 25 per l’anno successivo. Una via d’uscita insomma.