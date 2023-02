Affare Zaniolo: quasi 30 miloni e due giocatori

L’attaccante della Roma è ormai a un passo dal club di Istanbul che ha intenzione di acquistarlo in questi ultimi giorni di calciomercato

La Roma ha concluso il calciomercato invernale con soli tre movimenti, uno in entrata e due i uscita. I giallorossi hanno lasciato partire a titolo temporaneo Matias Vina ed Eldor Shomurodov, con il primo che è volato in Premier League e il secondo che invece è andato allo Spezia. In entrata, invece, l’unico calciatore che è approdato in giallorosso è Diego Llorente, centrale spagnolo in arrivo dal Leeds.

Chi sta lasciando la Roma a mercato chiuso è Nicolò Zaniolo, attaccante classe 1999 che ha chiesto alla società di partire a metà gennaio. Oltre a questo, ha chiesto a Mourinho di non essere più convocato fino alla fine del mese, così da evitare ipotetici infortuni. I Friedkin e lo Special One hanno accontentato il giocatore mettendolo direttamente fuori rosa ed escludendolo dagli allenamenti. Sulle sue tracce c’erano diversi club, tra cui il Milan.

Da rossonero a rossonero, però, perché mentre i lombardi avevano trovato l’accordo col ventitreenne e non con la società, il Bournemouth aveva accontentato le richieste di Tiago Pinto sul cartellino del giocatore. Nicolò, però, ha rifiutato la trattativa per poi tornare sui suoi passi negli ultimi giorni di calciomercato, trovando la porta chiusa deli inglesi. La sua ancora di salvezza ora è ancora giallorossa, ma non si tratta della Roma, ma del Galatasaray.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Zaniolo-Galatasaray

Il club turco sta trattando con la Roma per riuscire a prendere Zaniolo, che ha ancora tempo per poter lasciare la Capitale. La scadenza del calciomercato turco, infatti, è stato posticipato dopo la recente tragedia che ha colpito il Paese.

Come riporta Eleonora Trotta di Calciomercato.it, sono state rese note le cifre dell’affare che dovrebbe portare il ventitreenne in Medio Oriente. Per il cartellino del giocatore, il club di Istanbul ha trovato l’accordo per 16.5 milioni più 13 di bonus di cui la metà è facile da raggiungere. Alla Roma andranno anche 2 milioni in caso di vendita del giocatore a 20 milioni o più. Inoltre, c’è anche da considerare un 20% della differenza tra pagato e rivendita. Infine, sono opzionati Demir e Akman.