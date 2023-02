Calciomercato Roma, spauracchio retrocessione: nuova grana per Pinto

Calciomercato Roma, lo spauracchio della retrocessione fa vacillare anche Tiago Pinto. Il general manager potrebbe fare i conti con una nuova grana.

Come di consueto Tiago Pinto è uscito alla scoperto con la stampa dopo la fine del calciomercato invernale in casa Roma. Il general manager è intervenuto in conferenza stampa ieri, con comprensibile ritardo dopo la data del 31 gennaio. Il portoghese ha infatti definito la cessione di Nicolò Zaniolo, da diverse ore ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray in Turchia.

La cessione del jolly offensivo è stato uno dei temi caldi dell’appuntamento con i cronisti per il general manager. Tiago Pinto, che non ha risparmiato autocritica intorno alle operazioni Vina e Shomurodov, si è detto non soddisfatto della campagna di calciomercato invernale chiusa con la cessione di Zaniolo nelle scorse ore. In vista dei mesi estivi c’è uno scenario che può far tremare il dirigente portoghese, lo spauracchio della retrocessione si fa sempre più concreto e rischia di rimescolare completamente le carte in vista di giugno. Ecco le ultimissime che giungono dalla Spagna, dove il Valencia è ad un solo punto dalla zona retrocessione in Liga.

Calciomercato Roma, Valencia ad un passo dalla retrocessione: Kluivert in bilico

Il Valencia, che ha esonerato Gennaro Gattuso, continua a navigare in pessime acque nel campionato spagnolo. La squadra iberica è ad un solo punto dalla zona retrocessione ed i tifosi sono decisamente preoccupati in vista della seconda metà di stagione. All’ombra del Mestalla c’è un calciatore in prestito dalla Roma, l’attaccante Justin Kluivert.

Se nei mesi scorsi il riscatto del figlio d’arte olandese sembrava ad un passo, con la valutazione di 10 milioni pronta a rimpinguare le casse della Roma, ora lo scenario sembra stravolto. Secondo quanto scrive il sito Lasprovincia.es infatti in caso di retrocessione il Valencia non ha intenzione di riscattare nessuno dei suoi cinque calciatori in prestito. Il media spagnolo sottolinea anche come i tifosi siano spaventati anche da questo scenario, con i calciatori in odore d’addio che potrebbero staccare la spina in modo fatale per la lotta alla salvezza.