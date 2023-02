Lecce-Roma, tre assenze confermate: saltano l’allenamento

Per la partita di sabato sera tra la Roma e il Lecce si stanno allenando per arrivare al meglio alla ventiduesima giornata

Sabato alle 18.00 va in scena Lecce-Roma con i pugliesi che sfidano Pellegrini e compagni nella ventiduesima giornata di Serie A. Alla partita José Mourinho arriva senza Nicolò Zaniolo che ha lasciato la squadra dopo essere stato escluso dalla rosa. La sua assenza, infatti, c’era già da metà gennaio, ma questa volta non sarà neanche più a Trigoria visto che ha accettato l’offerta del Galatasaray ed è stato ufficializzato il suo passaggio in Turchia.

La Roma arriva alla partita dopo un momento altalenante in campionato e molto discusso. Due settimane fa, infatti, c’è stata la sconfitta con il Napoli che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso che sperava di risvegliarsi il giorno dopo con almeno un punto in mano. Osimhen e compagni, invece, sono riusciti a vincere conquistando i tre punti. Nel turno infrasettimanale poi Abraham, Pellegrini e Dybala hanno affrontato al Cremonese per cercare di passare al turno successivo.

I grigiorossi, dopo aver eliminato proprio la capolista, sono riusciti a buttare fuori anche i giallorossi, con Mourinho che ha schierato una formazione rimaneggiata. Proprio la decisione di fare un turnover massiccio è stata contestata da molti tifosi, che speravano di andare avanti nella competizione, considerata un obiettivo stagionale della Roma.

Lecce-Roma: assenti Dermaku, Pongracic e Maleh

Dopo la gara con la Cremonese c’è stata la vittoria dell’Olimpico maturata in cinque minuti con l’Empoli. Le reti di Ibanez e Abraham hanno steso i toscani che sono usciti dalla sfida con un secco 2-0. Ora nel fine settimana c’è il Lecce.

Come riportano i pugliesi sul proprio sito ufficiale, all’allenamento in vista della partita non hanno preso parte tre giocatori della rosa. Si tratta di Kastriot Dermaku, Marin Pongracic e Youssef Maleh. I primi due sono stati segnati proprio come assenti, mentre l’ex Fiorentina ha volto un lavoro personalizzato per recuperare al meglio in vista della Roma.