Ancelotti come Mourinho, comunicato ufficiale del Brasile poche ore dopo la notizia e ribaltone immediato.

Nelle ultime ore si è parlato, e anche noi ve lo abbiamo riportato, della decisione di Carlo Ancelotti: quella che vedrebbe il tecnico aver accettato la proposta della federazione brasiliana per la prossima stagione. Una notizia che avrebbe potuto coinvolgere anche la Roma.

In fretta e furia, però, è arrivata un comunicato ufficiale del Brasile, che ha spiegato che, questa notizia, è priva di fondamento. “Carlo Ancelotti non è il nuovo allenatore della nazionale” hanno scritto senza nemmeno troppo girarci intorno, i brasiliani. Che non si sa ancora se abbiano ricevuto un no definitivo da parte dell’allenatore italiano, così come ha fatto Mourinho secondo quelle che sono state le indiscrezioni dei mesi scorsi, oppure se ancora hanno una trattativa aperta. In ogni caso, chi parlava di operazione ormai a termine, dovrà rimangiarsi quello che ha detto.

Ancelotti come Mourinho, no al Brasile

La questione del nuovo tecnico “è gestita in modo trasparente e l’allenatore scelto sarà annunciato a tempo debito” si legge ancora nella nota delle federazione brasiliana. Che ha deciso di intervenire subito per mettere la parola fine, in maniera immediata, a tutte quelle che potevano essere le speculazioni. Insomma, la panchina della nazionale brasiliana, probabilmente una delle più ambite a livello Mondiale, è libera.

Come vi abbiamo raccontato prima, comunque, la questione potrebbe interessare anche da vicino la Roma, perché Florentino Perez, presidente del Real Madrid, qualora perdesse Ancelotti un anno prima della naturale scadenza del suo contratto, potrebbe decidere di puntare forte su Mourinho.