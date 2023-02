Calciomercato Roma, sorpasso Juventus: contatti avviati

I bianconeri hanno messo la freccia per un obiettivo di calciomercato, che interessa anche alla Roma da diverso tempo

Il calciomercato si è chiuso da poco più di una settimana e la Roma non ha potuto effettuare grandi movimenti i entrata a causa dei paletti Uefa. Le imposizioni dell’organo calcistico europeo, infatti, hanno costretto il general manager a rispettare delle regole ferree che gli hanno impossibilitato quasi ogni manovra. A rallentare il lavoro del portoghese, poi, anche la questione Nicolò Zaniolo, che ha deciso di lasciare la Capitale solo a febbraio.

L’addio dell’ex numero 22 avrebbe permesso a Pinto di muoversi con più libertà per prendere qualche rinforzo. Il ventitreenne, però, ha inizialmente rifiutato le offerte, tranne quella del Milan, per poi accettare quella del Galatasaray. Ora Pinto è pronto a mettersi subito a lavoro per preparare il calciomercato estivo, che non è poi così distante. Mancano circa 5 mesi all’arrivo della prossima finestra di trattative e arrivarci il più preparati possibile sarebbe la cosa migliore per i giallorossi.

La Roma però deve stare attenta anche alle concorrenti. Non sono poche le squadre che hanno messo gli occhi sugli obiettivi estivi dei giallorossi, che hanno intenzione di rinforzare i vari reparti della rosa.

Calciomercato Roma, contatti avviati Juve-Sassuolo

Prima su tutti è la Juventus, che da qualche tempo ha cominciato a seguire con interesse diversi profili finiti nel mirino del club della Capitale. Sono stati tanti i testa a testa tra le due società negli anni passati e questi sono destinati a continuare anche nei prossimi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ultimo di questi è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cercato con insistenza in estate da Pinto. Il suo cartellino è valutato circa 25/30 milioni e in caso di sì ai bianconeri la Roma riceverebbe una percentuale sulla cessione. I torinesi intanto hanno effettuato i primi sondaggi e hanno anche avviato i contatti sia con il Sassuolo che con l’agente del giocatore.