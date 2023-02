Calciomercato Roma e Juventus, bandiera ammainata: l’assist è da capogiro

Calciomercato Roma, dal Portogallo ne sono sicuri: l’assist che non ti aspetti e che potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, la Roma di José Mourinho è già proiettata alla sfida del “Via del Mare” contro il Lecce. Appuntamento al quale Dybala e compagni si presentano con la volontà di bissare il successo dell’Olimpico maturato contro l’Empoli.

In occasione della sfida contro la compagine di Baroni mancherà nuovamente Rick Karsdorp. Il terzino olandese – contrariamente alle voci circolate negli ultimi giorni – non prenderà parte alla trasferta di Lecce. Il riferimento all’ex laterale del Feyenoord può essere utile ad introdurre il capitolo riguardante i terzini, da tempo finito dei dossier di Tiago Pinto. Il GM della Roma sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con i quali rimpolpare le corsie laterali. Oltre a cogliere eventuali opportunità per l’out di destra, Pinto monitora anche opzioni low cost per l’altro versante. A tal fine importanti aggiornamenti giungono dal Portogallo.

Calciomercato Roma e Juventus, dal Portogallo sicuri: “Grimaldo-Benfica, maggiori chances per l’addio”

Come riferito da asromalive.it nel dossier della Roma – tra i tanti obiettivi – figura anche Alex Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica. La questione riguardante il possibile rinnovo sta calamitando l’attenzione mediatica in Portogallo, al punto che Rui Costa in persona – presidente delle “Aquile” – starebbe provando in tutti i modi a provare a trovare il bandolo della matassa. La distanza tra domanda ed offerta, però, non si è ancora assottigliata.

Secondo quanto riferito da Mais Futebol, infatti, le chances relative ad una partenza di Grimaldo sono superiore rispetto a quelle di una sua eventuale permanenza: “A questo punto Grimaldo ha più voglia di lasciare che di restare.”

Ricordiamo che per Grimaldo hanno effettuato sondaggi esplorativi non solo la Roma, ma anche la Juventus e l’Inter. Proprio i bianconeri monitorano l’evolvere della situazione con molta attenzione, anche perché il contratto di Alex Sandro non sarà rinnovato. Borussia Dortmund, Barcellona e Bayer Leverkusen sono ugualmente sulle tracce del terzino spagnolo, il cui futuro continuerà sicuramente a tenere banco nel corso delle prossime settimane.