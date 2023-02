Calciomercato Roma, lo fanno fuori per Amrabat: sfida alla Juventus

Calciomercato Roma e Juventus, le due società prendono nota del futuro di Amrabat. L’effetto domino generato dal marocchino apre la sfida a giugno

La sessione invernale di calciomercato ha visto la Serie A come fanalino di coda rispetto agli altri campionati europei. Inarrivabile la Premier League, che ha movimentato una quantità di giocatore e capitali impressionante, mentre in Italia niente o quasi si è mosso. Ben lontano in casa Juventus lo scenario dello scorso anno, quando a gennaio arrivò un certo Dusan Vlahovic.

In casa Roma il calciomercato invernale si è chiuso con la cessione in extremis di Nicolò Zaniolo, volato al Galatasary in Turchia. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha sottolineato in conferenza stampa quanto la sessione invernale non abbia rafforzato la rosa per José Mourinho. Ed il portoghese, al pari di Massimiliano Allegri in casa Juventus, può sfruttare un assist in arrivo dalla Liga in vista della sessione di calciomercato estivo. Decisivo a scatenare l’effetto domino il centrocampista marocchino della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Calciomercato Roma e Juventus: l’Atletico Madrid sacrifica De Paul per Amrabat

Il calciatore marocchino è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar ed a gennaio è stato ad un passo dall’addio alla Serie A. Il Barcellona ha tentato fino alla fine della sessione invernale di strappare il sì del classe ’96, ma alla fine è giunta la fumata nera. Ora, pronto a rompere gli indugi per Amrabat, sembra essere l’Atletico Madrid di Simeone.

I Colchoneros sarebbero pronti ad accontentare la richiesta da 40 milioni di euro della società viola guidata da Rocco Commisso. Per raggiungere suddetta cifra l’Atletico Madrid potrebbe sacrificare sul mercato un altro dei protagonisti della kermesse mondiale in Qatar: Rodrigo De Paul. L’ex Udinese ha trascinato l’Argentina di Scaloni fino al tetto del mondo e nei mesi scorsi sia la Juventus che la Roma vennero segnalate sulle sue tracce. Ora la sfida può accendersi nuovamente in vista della sessione di calciomercato estivo, tutto sembra dipendere dal futuro di Amrabat, ancora una volta nei radar del campionato spagnolo in vista di giugno. A riportare la notizia è stato il sito Marca.com .