Calciomercato Roma, sorpasso e addio: Pinto bruciato

La Roma segue un calciatore per potenziare la difesa ma la pista è tutta in salita. Per lui si è mosso un top club della Premier League.

Il faccia a faccia con la Uefa ha consentito di certificare la bontà, almeno dal punto di vista economico, delle ultime operazioni di mercato condotte dalla Roma. Adesso il direttore generale Tiago Pinto potrà cominciare a riflettere su quale rinforzo regalare a José Mourinho al fine di tranquillizzarlo.

Il tecnico portoghese, infatti, è inquieto. Dopo un primo anno positivo sulla panchina giallorosso culminato con la vittoria della Conference League, il lusitano nella scorsa estate si attendeva rinforzi di qualità in grado di rendere la rosa ancora più competitiva ad alti livelli. Nella capitale, come noto, sono arrivati elementi del calibro di Paulo Dybala, Andrea Belotti e Georginio Wijnaldum. Nomi da “mercatino” secondo Mourinho. Il quale, al termine della stagione, avrà un meeting con i Friedkin per capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme.

Il tecnico, nell’occasione, tornerà a chiedere agli imprenditori statunitensi di mantenere la parola data a maggio 2021 e di investire in maniera concreta. Il suo futuro, quindi, deve ancora essere scritto con Pinto che, nelle prossime settimane, dovrà cercare di pianificare al meglio le prossime mosse. Nel suo taccuino ci sono diversi centrocampisti, come ad esempio, Tommaso Baldanzi e Davide Frattesi. U n colpo, poi, andrà fatto inevitabilmente anche in difesa alla luce dello stallo in cui è finita la trattativa per il rinnovo del contratto di Chris Smalling.

Roma, Pinto cerca un rinforzo per la difesa: Hincapié si allontana

L’inglese è legato al club fino a giugno e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare un principio d’intesa. Il manager giallorosso è ottimista a riguardo ma intanto ha cominciato a valutare qualche possibile sostituto. Uno di questi è Piero Hincapié ma l’operazione si preannuncia complicata.

Il nazionale dell’Ecuador, messosi in gran luce durante i Mondiali svoltisi in Qatar, è finito nel mirino del Tottenham che conta di sfruttare le difficoltà vissute dal Bayer Leverkusen per prenderlo a cifre più basse rispetto a quelle circolate negli ultimi giorni. I nerazzurri, al momento, occupano la decima posizione in Bundesliga a -12 dal quarto posto occupato dal Lipsia e, salvo clamorose rimonte, non prenderanno parte alla prossima Champions. Gli Spurs, come riportato dalla ‘Bild’, ha avviato i contatti con l’obiettivo di portarsi in pole position e bruciare la concorrenza. La Roma, intanto, resta alla finestra. Il mercato si è chiuso ma le giornate di Pinto sono ancora complicate.