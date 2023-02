Calciomercato Roma, colpaccio a zero: il Milan mette la freccia

La Roma, per potenziare il centrocampo, segue un top player della Premier League. In pole position, però, c’è un altro club della Serie A.

José Mourinho, in occasione della trasferta odierna sul campo del Lecce, ritroverà Georginio Wijnaldum. Tiago Pinto, in estate, proverà a trattenerlo rinnovando il prestito dal PSG ma intanto ha cominciato a muoversi al fine di individuare un altro centrocampista di qualità. Riflessioni che interessano un gran numero di giocatori: per uno di questi, in particolare, c’è da registrare anche il forte interesse Milan.

La coppia formata da Bryan Cristante e Nemanja Matic, fin qui, ha fornito segnali incoraggianti tuttavia per rendere ancora più competitivo il reparto servirà un innesto di caratura internazionale. Nei pensieri del direttore generali è finito Naby Keita, la cui avventura al Liverpool si concluderà al termine dell’attuale stagione. Il guineano è legato ai Reds fino a giugno ed il club ha già comunicato al suo entourage di non essere interessata a discutere un nuovo accordo.

Un triste epilogo per il matrimonio celebrato il primo luglio 2018, che obbligherà il classe 1995 a guardarsi intorno e proseguire la propria carriera altrove. Il Lipsia (sua ex squadra) già nella sessione invernale del mercato aveva fatto un tentativo per prenderlo. La proposta presentata, però, non è bastata per riuscire a strappare il “sì” di Jurgen Klopp. Un’occasione di mercato quindi per la Roma ma i rossoneri appaiono nettamente avanti per il centrocampista.

Roma, per Keita è in pole position il Milan

Paolo Maldini e Frederic Massara, stando a quanto riportato dal ‘Liverpool Echo’, hanno effettuato sondaggi concreti al fine di convincere il centrocampista a trasferirsi alla corte di Stefano Pioli. Interlocuzioni destinate ad intensificarsi nelle prossime settimane, con i rossoneri che vedono in lui il perfetto sostituto di Franck Kessie.

Keita, a causa di frequenti problemi fisici, fin qui ha collezionato appena 11 presenze (zero reti e assist) a fronte di 20 partite saltate. Il rientro in pianta stabile è avvenuto il 26 dicembre ma in queste settimane il calciatore ha dato dimostrazione di essere piuttosto distante dalla forma migliore. Il Liverpool, per ancora pochi mesi, punterà su di lui. Poi, lo saluterà accompagnandolo alla porta. Per prenderlo i Reds, all’epoca, spesero 60 milioni. Un investimento che, a distanza di anni, non ha prodotto i risultati sperati. La Roma, intanto, segue con attenzione anche la vicenda riguardante Luka Modric. Il Real Madrid, infatti, gli rinnoverà il contratto in scadenza a giugno soltanto nel caso in cui il croato dia l’addio definitivo alla propria nazionale. Un vero e proprio ultimatum, su cui il 37enne sta riflettendo in attesa di prendere una decisione finale.