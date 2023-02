Calciomercato Roma, osservato speciale: Mourinho prende appunti

L’allenatore della Roma potrà osservare da vicino e studiare un obiettivo di calciomercato nella partita di questa sera contro il Lecce

Oggi alle 18.00 va in scena al Via del Mare la ventiduesima giornata di Serie A con la Roma che affronta il Lecce. Alla gara, Pellegrini e compagni arrivano con un quarto posto in solitaria dopo che il Milan ieri sera ha vinto 1-0 contro il Torino. La rete di Giroud ha permesso ai rossoneri di salire in classifica, ma ora tocca a Mourinho vincere ancora e riconquistare il posto.

Proprio lo Special One ha bisogno di cancellare la scorsa settimana, che è stata una delle più contestate nella stagione romanista. La sconfitta contro il Napoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese ha fatto storcere il naso a qualcuno che ha rivendicato il diritto di poter criticare il tecnico di Setubal. Sul banco degli imputati non solo alcune scelte tattiche, ma anche il turnover e i cambi, che non sono piaciuti a molti.

I pugliesi invece hanno conquistato solo cinque punti su 15 disponibili nelle ultime giornate e sono attualmente quattordicesimi in Serie A. In questo ruolino di marcia uno dei risultati più importanti è il pareggio per 0-0 contro il Milan. Un risultato importante per la neopromossa, che ha messo paura a diverse big del campionato. La Roma all’andata è riuscita a vincere solo grazie alla rete di Dybala su rigore, che è costato anche un infortunio alla Joya.

Calciomercato Roma, Mourinho lo studia a Lecce

La partita contro il Lecce non è importante solo per la classifica, ma Mourinho sfrutterà l’occasione per mettere gli occhi anche su un calciatore dei pugliesi che piace sia a lui che a Tiago Pinto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di M0rten Hjulmand, regista danese classe 1999 che all’andata aveva giocato solo 8 partite in Serie A. Ora che è uno dei giocatori di movimento più utilizzati da Baroni nella massima serie italiana, Mourinho sta pensando a lui per migliorare la linea mediana e in questo scontro potrebbe prendere appunti preziosi su di lui.