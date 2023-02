Calciomercato Roma, non solo Modric: i colpacci a zero per Pinto

Calciomercato Roma, in vista della sessione estiva c’è una lunga lista di occasioni d’oro a parametro zero. Non solo Modric: ecco tutti i possibili colpi a zero

Il calciomercato invernale in casa Roma si è chiuso con la cessione definitiva di Nicolò Zaniolo. La telenovela legata al jolly offensivo si è conclusa con il passaggio dell’ex numero 22 al Galatasaray. Definito l’addio all’ex Inter c’è stata la consueta conferenza stampa di fine calciomercato per Tiago Pinto. Il general manager si è detto insoddisfatto di quanto successo nel mese di gennaio, in vista dell’estate il portoghese può cercare il riscatto.

Non è un mistero che Tiago Pinto abbia affinato la mano con i colpi a parametro zero, il più eclatante è stato senza dubbio quello legato all’arrivo di Paulo Dybala. Oltre alla ‘Joya’ tanti calciatori sono arrivati alla corte di José Mourinho con questa formula, e Tiago Pinto potrebbe tornare a pescare occasioni d’oro a parametro zero in vista di giugno. Il futuro di Luka Modric, in scadenza con il Real Madrid, è ancora un rebus da decifrare, ma il centrocampista croato è solo una delle tante tentazioni a costo zero che potrebbero finire in cima al taccuino del tandem Pinto-Mourinho.

Calciomercato Roma, Modric non è solo: quante occasioni a parametro zero

Il centrocampista trentasettenne non ha ancora rinnovato con il Real Madrid e col passare delle settimane il suo nome può tornare d’attualità anche in casa Roma. Oltre al polacco ci sono altri nomi altisonanti che possono infiammare il futuro calciomercato giallorosso, basti pensare al centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan.

La squadra allenata da Pep Guardiola potrebbe perdere a zero il classe ’90, con il Barcellona pronto allo scippo. Sempre in Spagna, ma al Betis di Pellegrini, sembra indirizzato il futuro di Aouar, in scadenza con il Lione e più volte accostato alla Roma ed al Milan in Serie A. Altro nome che potrebbe tornare d’attualità è quello del difensore Evan Ndicka, che lascerà in scadenza di contratto i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Sulle tracce del classe ’99 però non manca la concorrenza interna per Pinto, anche il Napoli potrebbe tentare la firma a zero oltre a Inter e Juventus.